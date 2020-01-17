 The Insider: Глава МИД РФ Лавров владеет недвижимостью на 600 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 17.01.2020

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Россия

The Insider: Глава МИД РФ Лавров владеет недвижимостью на 600 млн рублей

Журналисты нашли у министра иностранных дел России квартиру и загородный дом, которые он, по их оценкам, не мог бы купить на задекларированный им доход.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Суммарная стоимость недвижимости, которую обнаружило интернет-издание The Insiderу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, превышает, как утверждают журналисты, 600 млн рублей. Речь идет о трехэтажном особняке площадью почти 500 м² в элитном подмосковном поселке "Ландшафт" в деревне Жуковка на участке в 28 соток и квартире по адресу Шведский тупик, 3 площадью 247,3 м².

Журналисты оценили оба объекта, исходя из аналогичных предложений на рынке, в 335 млн и 312 млн рублей. Они обратили внимание на то, что стоимость только одного загородного дома, исходя из официальной декларации министра, эквивалентна годовому доходу супругов Лавровых за 66 лет.

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В Подмосковье Лавров соседствует с Джахангиром Махмудовым, сыном известного олигарха Искандера Махмудова. Ранее в СМИ появилась информация, что в этом поселке купил дом бывший президент Украины Виктор Янукович. Что касается московской квартиры, то 11-этажный кирпичный дом тоже уже был в центре внимания прессы, говорилось, что там владеют квартирами сын бизнесмена Геннадия Тимченко, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина. Согласно официальным документам, Сергей Лавров получил квартиру в 2007 году в подарок от дочери Екатерины, которой в тот момент было 25 лет, она заканчивала магистратуру и бизнесом не занималась.

The Insider обратился в МИД с просьбой прокомментировать владения Лаврова и получил следующий ответ: "Собственность и доходы за 50-летнюю карьеру Сергея Лаврова, равно как и связанные с собственностью правовые действия, задекларированы и оформлены в строгом соответствии с российским законодательством".

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    Автор: Наталия Королева


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