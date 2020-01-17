The Insider: Глава МИД РФ Лавров владеет недвижимостью на 600 млн рублей

Суммарная стоимость недвижимости, которую обнаружило интернет-издание The Insiderу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, превышает, как утверждают журналисты, 600 млн рублей. Речь идет о трехэтажном особняке площадью почти 500 м² в элитном подмосковном поселке "Ландшафт" в деревне Жуковка на участке в 28 соток и квартире по адресу Шведский тупик, 3 площадью 247,3 м².

Журналисты оценили оба объекта, исходя из аналогичных предложений на рынке, в 335 млн и 312 млн рублей. Они обратили внимание на то, что стоимость только одного загородного дома, исходя из официальной декларации министра, эквивалентна годовому доходу супругов Лавровых за 66 лет.

В Подмосковье Лавров соседствует с Джахангиром Махмудовым, сыном известного олигарха Искандера Махмудова. Ранее в СМИ появилась информация, что в этом поселке купил дом бывший президент Украины Виктор Янукович. Что касается московской квартиры, то 11-этажный кирпичный дом тоже уже был в центре внимания прессы, говорилось, что там владеют квартирами сын бизнесмена Геннадия Тимченко, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина. Согласно официальным документам, Сергей Лавров получил квартиру в 2007 году в подарок от дочери Екатерины, которой в тот момент было 25 лет, она заканчивала магистратуру и бизнесом не занималась.

The Insider обратился в МИД с просьбой прокомментировать владения Лаврова и получил следующий ответ: "Собственность и доходы за 50-летнюю карьеру Сергея Лаврова, равно как и связанные с собственностью правовые действия, задекларированы и оформлены в строгом соответствии с российским законодательством".



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