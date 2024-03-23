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Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance
Теракты в мире
Публикации DW о террористических актах. Контент страницы генерируется автоматически.
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Новости
05.04.2024
5 апреля 2024 г.
Пособнику исполнителя теракта в Страсбурге дали 30 лет
04.04.2024
4 апреля 2024 г.
ФСБ задержала троих пособников теракта в "Крокусе"
03.04.2024
3 апреля 2024 г.
Министр обороны Франции впервые с 2022 года позвонил Шойгу
03.04.2024
3 апреля 2024 г.
Парламент Норвегии закрыли из-за двух угроз взрывов
03.04.2024
3 апреля 2024 г.
WP: США указывали России на "Крокус" как цель террористов
02.04.2024
2 апреля 2024 г.
Пострадавшие в теракте жалуются в СК на владельцев "Крокуса"
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Пропустить раздел Контекст
Контекст
Это чудовищно. Ганнушкина о пытках и враждебности к таджикам
Это чудовищно. Ганнушкина о пытках и враждебности к таджикам
Глава комитета "Гражданское содействие" Ганнушкина - о росте ксенофобских настроений в РФ после теракта в Москве.
Права человека
28.03.2024
28 марта 2024 г.
После "Крокуса" мигранты в РФ жалуются на враждебность
После "Крокуса" мигранты в РФ жалуются на враждебность
Выходцы из Центральной Азии после теракта в "Крокус Сити Холле" столкнулись в России с открытой ксенофобией.
Общество
27.03.2024
27 марта 2024 г.
Кремлю важно сделать виновной в теракте в "Крокусе" Украину
Кремлю важно сделать виновной в теракте в "Крокусе" Украину
Российские власти используют любой, даже выдуманный, повод, чтобы обвинить Украину, констатирует Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Колонка
Терроризм
27.03.2024
27 марта 2024 г.
"Мы предупредили". Когда спецслужбы обмениваются информацией
"Мы предупредили". Когда спецслужбы обмениваются информацией
Несмотря на разногласия, спецслужбы США предупредили РФ о готовящемся теракте. Для такого сотрудничества есть правила.
Терроризм
27.03.2024
27 марта 2024 г.
Пытки и смертная казнь. Запрос РФ на узаконенную жестокость?
Пытки и смертная казнь. Запрос РФ на узаконенную жестокость?
В российском обществе растет градус насилия после теракта в Москве, что создает условия для возвращения высшей меры.
Права человека
27.03.2024
27 марта 2024 г.
Смертная казнь в России: кто был бы рад отмене моратория?
Смертная казнь в России: кто был бы рад отмене моратория?
Кому на руку разговоры в Госдуме об отмене моратория на смертную казнь в РФ после теракта в "Крокусе"? Карикатура DW.
Политика
26.03.2024
26 марта 2024 г.
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DW рекомендует
Спецслужбы ФРГ после теракта в РФ: У нас все под контролем
В Германии уровень террористической угрозы считают высоким, но дополнительных мер безопасности пока решено не принимать.
Терроризм
25.03.2024
25 марта 2024 г.
Куда ведут следы? Что пишут немецкие СМИ о теракте в России
В центре внимания комментаторов - сам теракт, задержание подозреваемых и возможные версии произошедшего. Обзор DW.
Терроризм
25.03.2024
25 марта 2024 г.
Теракт в Москве: кто стоит за группировкой "ИГ-Хорасан"?
Что известно о террористической группировке, взявшей на себя ответственность за теракт в Москве в "Крокус Сити Холле".
Терроризм
25.03.2024
25 марта 2024 г.
Теракт в "Крокус Сити Холле": расследование и последствия
Досье DW о причинах трагедии и развитии ситуации после одного из самых кровопролитных терактов в истории современной РФ.
Терроризм
25.03.2024
25 марта 2024 г.
Три версии организации теракта в "Крокус Сити" в Москве
Сообщается, что ответственность за теракт взяли на себя террористы из ИГ-Х. Власти РФ заявили об "украинском следе".
Терроризм
23.03.2024
23 марта 2024 г.
Эксперт: Кремль использует теракт в "Крокусе" для пропаганды
Глава "Проекта по противодействию экстремизму" - о реакции Кремля на причастность ИГ к теракту в "Крокус Сити Холле".
Терроризм
23.03.2024
23 марта 2024 г.