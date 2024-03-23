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Акция памяти погибших при теракте в Москве в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года
Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

Теракты в мире

Публикации DW о террористических актах. Контент страницы генерируется автоматически.

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Новости

5 апреля 2024 г.

Пособнику исполнителя теракта в Страсбурге дали 30 лет

4 апреля 2024 г.

ФСБ задержала троих пособников теракта в "Крокусе"

3 апреля 2024 г.

Министр обороны Франции впервые с 2022 года позвонил Шойгу

3 апреля 2024 г.

Парламент Норвегии закрыли из-за двух угроз взрывов

3 апреля 2024 г.

WP: США указывали России на "Крокус" как цель террористов

2 апреля 2024 г.

Пострадавшие в теракте жалуются в СК на владельцев "Крокуса"

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Контекст

Гастарбайтеры на стройке в Москве

Это чудовищно. Ганнушкина о пытках и враждебности к таджикам

Это чудовищно. Ганнушкина о пытках и враждебности к таджикам

Глава комитета "Гражданское содействие" Ганнушкина - о росте ксенофобских настроений в РФ после теракта в Москве.
Права человека28 марта 2024 г.
Трудовые мигранты в Москве (фото из архива)

После "Крокуса" мигранты в РФ жалуются на враждебность

После "Крокуса" мигранты в РФ жалуются на враждебность

Выходцы из Центральной Азии после теракта в "Крокус Сити Холле" столкнулись в России с открытой ксенофобией.
Общество27 марта 2024 г.
Сотрудник силовых органов РФ на фоне сгоревшего здания "Крокус Сити Холл", где произошел теракт

Кремлю важно сделать виновной в теракте в "Крокусе" Украину

Кремлю важно сделать виновной в теракте в "Крокусе" Украину

Российские власти используют любой, даже выдуманный, повод, чтобы обвинить Украину, констатирует Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Терроризм27 марта 2024 г.
Спецподразделения перед "Крокус Сити Холлом", 22 марта 2024 года

"Мы предупредили". Когда спецслужбы обмениваются информацией

"Мы предупредили". Когда спецслужбы обмениваются информацией

Несмотря на разногласия, спецслужбы США предупредили РФ о готовящемся теракте. Для такого сотрудничества есть правила.
Терроризм27 марта 2024 г.
Подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" заводят в зал суда в Москве

Пытки и смертная казнь. Запрос РФ на узаконенную жестокость?

Пытки и смертная казнь. Запрос РФ на узаконенную жестокость?

В российском обществе растет градус насилия после теракта в Москве, что создает условия для возвращения высшей меры.
Права человека27 марта 2024 г.
Карикатура - палач с легкой улыбкой проверяет пальцем острие топора, а вокруг раздаются фразы: "Не пора ли вернуть смертную казнь?" и "Почему бы и нет"

Смертная казнь в России: кто был бы рад отмене моратория?

Смертная казнь в России: кто был бы рад отмене моратория?

Кому на руку разговоры в Госдуме об отмене моратория на смертную казнь в РФ после теракта в "Крокусе"? Карикатура DW.
Политика26 марта 2024 г.
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