Талибы в Москве: стоит ли слишком серьезно воспринимать "московский формат"? (20.10.2021)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Делегация Талибана приехала в Москву для участия в так называемом "московском формате". Представителей запрещенной в РФ организации встречал глава российского МИД Сергей Лавров.
После прихода к власти в Афганистане талибов влияние России в регионе растет. Организовать конференцию "Московский формат" РФ помогли многолетние контакты с "Талибаном".
МИД РФ отправит радикальному исламистскому движению "Талибан" приглашение на встречу в Москве, которая пройдет 20 октября.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия