 Талибы в Москве: стоит ли слишком серьезно воспринимать ″московский формат″? (20.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 20.10.2021

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Талибы в Москве: стоит ли слишком серьезно воспринимать "московский формат"? (20.10.2021)

Делегация Талибана приехала в Москву для участия в так называемом "московском формате". Представителей запрещенной в РФ организации встречал глава российского МИД Сергей Лавров.

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