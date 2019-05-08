Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево после обнаружения неисправности

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполнявший в ночь на 13 мая рейс Москва - Самара, вернулся в аэропорт Шереметьево. Согласно данным сайта Flightradar, лайнер вылетел в 01:59, но в районе Владимира развернулся в небе и вернулся в Москву.

"После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува в кабине пилотов, и командир принял решение вернуться в Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

В результате инцидента никто не пострадал.

По данным "Коммерсанта", за неделю после авиакатастрофы SSJ 100 в "Шереметьево", произошедшей 5 мая и унесшей жизни 41 человека, "Аэрофлот" отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа. В министерстве транспорта после катастрофы заявили, что не видят оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100.

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