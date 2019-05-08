 Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево после обнаружения неисправности | Новости из Германии о России | DW | 13.05.2019

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Россия

Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево после обнаружения неисправности

Командир суперджета, следовавшего из Москвы в Самару, решил прервать полет.

Самолет Sukhoi Superjet SSJ 100

Самолет Sukhoi Superjet SSJ 100

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполнявший в ночь на 13 мая рейс Москва - Самара, вернулся в аэропорт Шереметьево. Согласно данным сайта Flightradar, лайнер вылетел в 01:59, но в районе Владимира развернулся в небе и вернулся в Москву. 

Контекст

Через 7 лет после начала производства SSJ100 жалобы на российский самолет не прекращаются. Правда, претензии авиакомпаний, использующих этот лайнер, обращены не к нему самому. (30.08.2018)

"Аэрофлот" был вынужден отложить либо отменить вылет пяти рейсов, выполняемых Sukhoi SuperJet-100. В Кремле считают, что приостановить полеты лайнера могут только авиавласти. (08.05.2019)

"После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува в кабине пилотов, и командир принял решение вернуться в Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

В результате инцидента никто не пострадал.

По данным "Коммерсанта", за неделю после авиакатастрофы SSJ 100 в "Шереметьево", произошедшей 5 мая и унесшей жизни 41 человека, "Аэрофлот" отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа. В министерстве транспорта после катастрофы заявили, что не видят оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100.

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