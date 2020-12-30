Суд в Турции приговорил к тюрьме 120 военных по делу о попытке переворота в 2016 году

Спустя более четырех лет после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции вынесены обвинительные приговоры 120 военнослужащим: все приговорены к длительному тюремному заключению. 92 из них получили пожизненные сроки, в том числе 12 - в особо строгих условиях, сообщило в среду, 30 декабря, турецкое государственное агентство Anadolu.
Суд признал военных виновными в попытке нарушения конституционного порядка. В общей сложности обвиняемыми по этому делу являлись 132 человека. Девять были оправданы по все пунктам обвинения, остальные приговорены к менее длительным тюремным срокам.
Приговор в конце ноября
В конце ноября суд в Анкаре приговорил еще 337 обвиняемых по делу о попытке госпереворота к пожизненному тюремному заключению, признав их виновными в нарушении конституции, покушении на президента и убийстве. Среди осужденных - офицеры и пилоты ВВС Турции. Пилоты признаны виновными в бомбардировке зданий в Анкаре в ходе попытки переворота, а офицеры - в руководстве мятежниками с военной базы Акинчи в окрестностях турецкой столицы. По делу о попытке путча против правительства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проходило почти 500 обвиняемых.
В начале декабря прокуратура в Измире выдала ордеры на задержание еще более 300 военных и гражданских сотрудников турецких вооруженных сил по подозрению в связях с исламским радикальным проповедником Фетхуллахом Гюленом. Большинство подозреваемых - действующие военнослужащие, почти 200 уже были задержаны в ходе полицейских операций в 50 провинциях Турции.
Попытка государственного переворота в Турции
В результате попытки путча в июле 2016 года, согласно официальным данным, погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Власти Турции возложили ответственность за мятеж на движение Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США, и добиваются выдачи проповедника. Сам Гюлен отвергает обвинения в причастности к путчу.
После подавления путча власти Турции резко ужесточили давление на оппозицию. По всей стране прошли сотни судебных заседаний. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, десятки тысяч госслужащих лишились работы. Только из рядов вооруженных сил Турции, согласно официальным данным, уволено более 20 500 человек.
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Автор: Илья Коваль