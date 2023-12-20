Суд: Вывешивание крестов в госучреждениях Баварии законно

Вывешивание христианских крестов в госучреждениях Баварии не нарушает свободы мировоззрения, постановил Федеральный административный суд. Предписание властей земли сугубо рекомендательное и не имеет правовых последствий.

В федеральной земле Бавария в вестибюлях госучреждений допустимо вывешивать такие религиозные символы, как христианские кресты, соответствующий указ земельных властей от 2018 года не нарушает ни свободы мировоззрения, ни принципа государственной нейтральности и никого не дискриминирует, постановил во вторник, 19 декабря, Федеральный административный суд в Лейпциге.

Согласно его заключению, жалоба антирелигиозного "Союза за свободу совести" (Bund für Geistesfreiheit) как в Мюнхене, так и во всей Баварии необоснованна. "Указ баварских властей является лишь обыкновенным административным предписанием без правовых последствий и потому не нарушает никаких прав истцов", - поясняется в судебном постановлении.

Указ о распятиях

Указ правительства Баварии, согласно которому в вестибюлях всех земельных учреждений и ведомств должен висеть христианский крест, вступил в силу 1 июня 2018 года по инициативе премьер-министра Маркуса Зёдера (Markus Söder). Исключение сделано для вузов, театров, музеев и земельной государственной оперы - там вешать кресты только рекомендовано.

Баварские власти считают, что практика вывешивания христианских религиозных символов в стенах присутственных мест подчеркнет "историческую и культурную идентичность" Баварии и станет "зримым выражением приверженности основополагающим ценностям правовой и общественной системы".

Представители католической церкви приветствовали позицию баварского правительства. В то же время целый ряд ученых, деятелей искусств и учащихся выступили против нововведения. Глава Баварской академии изобразительных искусств Михаэль Крюгер (Michael Krüger) заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung: "Мы ничего не имеем против распятий в любом виде, но они должны висеть там, где им предназначено, а именно - в церкви".

Центральный совет мусульман в Германии также выразил обеспокоенность указом баварских властей.

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