Суд приговорил к длительным срокам лидеров протестов в Ингушетии

Кисловодский городской суд Ставропольского края приговорил к длительным срокам заключения лидеров протестов против изменения границы Чечни и Ингушетии. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило издание "Медиазона".

Малсаг Ухажов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов получили по девять лет колонии. Исмаилу Нальгиеву, Багаудину Хаутиеву и Бараху Чемурзиеву назначены по восемь лет. Зарифу Саутиеву приговорили к 7,5 года колонии. Аналогичные сроки во время прений запрашивал прокурор.

Подсудимые вину отрицали

Подсудимые признаны виновными "в применении опасного для жизни и здоровья насилия к представителям власти" (ч.3 ст.33, ч.2 ст.318 УК РФ), в "организации или участии в экстремистском сообществе" (ч.1 или ч.2 ст.282.1 УК РФ). Все они свою вину отрицали.

Протесты в Магасе в 2018-2019 годах

4 октября 2018 года, в столице Ингушетии - Магасе - прошла многотысячная акция протеста. Поводом стала ратификация депутатами Народного собрания республики соглашения об установлении новой административной границы между Ингушетией и Чечней. Договор был подписан главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым 26 сентября и предусматривал равноценный обмен территориями, однако, по независимым подсчетам, в результате Чечня получила более чем в 25 раз больше земли, чем Ингушетия.

Участники митинга обвинили депутатов, поддержавших соглашение, в фальсификации итогов голосования и предательстве национальных интересов, потребовали от Евкурова уйти в отставку, а вопрос о границе с Чечней вынести на всенародный референдум. Акция была объявлена бессрочной, сторону протестующих занял Конституционный суд Ингушетии.

Территориальный спор

Временами стихавшее противостояние с региональными и федеральными властями обострилось к концу марта 2019 года: массовый митинг в Магасе против законопроекта "О референдуме республики Ингушетия" перерос в столкновения с полицией и спецназом, а сотрудники Росгвардии впервые применили силу против демонстрантов. После этого начались массовые обыски, задержания и аресты.

Спор Чечни и Ингушетии о принадлежности Сунежского и Малгобекского районов тянулся с 1990-х годов из-за того, что при разделении Чечено-Ингушской автономной республики граница между ними формально не была определена.

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