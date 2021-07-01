 Суд освободил из тюрьмы первого осужденного эры #MeToo - Билла Косби | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2021

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Мир

Суд освободил из тюрьмы первого осужденного эры #MeToo - Билла Косби

Актера Билла Косби освободили после трехлетнего заключения из-за процессуальных ошибок в ходе процесса. Активистки #MeToo возмущены этим решением.

Билл Косби

Билл Косби

Суд в Пенсильвании (штат Филадельфия) в среду, 30 июня, отменил приговор 83-летнему американскому актеру Биллу Косби, который в 2018 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за совершение противоправных действий сексуального характера. Один из адвокатов Косби назвал время, проведенное его подзащитным в тюрьме, "трехлетним отпуском, о котором тот никогда не просил".

Решение об отмене приговора было принято из-за процессуальных нарушений: обвинения, по которым Косби был осужден, опирались на показания, которые являлись частью сделки актера со следствием. То есть использовать их было незаконно.

Косби - первая знаменитость, осужденная за домогательства со времени появления инициативы #MeToo, отмечает агентство dpa. "Десятилетиями обвиняемому удавалось скрывать свое настоящее лицо и свои настоящие преступления", - заметил прокурор в обвинительной речи. Актера, в частности, обвинили в том, что в 2004 году он накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу Университета Темпл.

Среди активисток #MeToo известие об освобождение Косби вызвало неоднозначную реакцию. "Я в бешенстве от этой новости. Я лично знакома с женщинами, которых этот человек привел в бесчувственность с помощью наркотиков и изнасиловал. Позор суду за это решение", - заявила актриса Эмбер Тэмблин.

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    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

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    А что в России?

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    Автор: Никита Баталов


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