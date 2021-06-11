 Страны ЕС согласовали новые правила о дорожных сборах | Новости из Германии о Европе | DW | 16.06.2021

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Европа

Страны ЕС согласовали новые правила о дорожных сборах

Страны ЕС смогут комбинировать системы дорожных сборов, основанные на времени и протяженности пути. Изменения призваны содействовать сокращению вредных выбросов.

Взимание дорожных сборов во Франции

Взимание дорожных сборов во Франции (фото из архива)

Представители стран Евросоюза и Европарламента договорились о новых правилах относительно дорожных сборов внутри ЕС. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС в среду, 16 июня, изменения, в частности, призваны содействовать достижению целей Парижского соглашения по климату, предполагающих снижение вредных выбросов в атмосферу.

Автобусы могут освободить от уплаты дорожного сбора

Согласно договоренностям, страны ЕС смогут вводить комбинированные системы взимания дорожных сборов, основанные как на времени, которое транспортное средство проводит в пути, так и на его протяженности. Кроме того, могут быть предусмотрены разные размеры сборов для различных видов транспорта, а некоторые из них (например, автобусы) могут быть освобождены от уплаты.

Изменения вступят в силу после одобрения Комитетом постоянных представителей 27 стран ЕС (COREPER), а затем - Советом ЕС (главы профильных министерств). У европейских стран будет два года, чтобы разработать соответствующие правила на национальном уровне.

Еврокомиссия впервые представила изменения Директивы о "евровиньетках" в мае 2017 года. Введение дорожных сборов является для стран-членов ЕС добровольным.

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    Автор: Максим Нелюбин


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