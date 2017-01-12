Ток-шоу "В самую точку"

Страна-агрессор: как Беларусь заплатит за войну в Украине?

Режим Лукашенко выступает на стороне России в войне против Украины. Страны Запада продолжают ужесточать санкции против РФ. Налагают их и на Беларусь - за пособничество. Поддержка российского вторжения в Украину может обернуться катастрофой не только для белорусской экономики, но и для простых белорусов. Грозит ли стране дефолт? Усилятся ли репрессии? Уйдет ли Беларусь из международной повестки?