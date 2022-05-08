 Сторонники объединенной Ирландии впервые победили на выборах в Белфасте | Новости из Германии о Европе | DW | 08.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Сторонники объединенной Ирландии впервые победили на выборах в Белфасте

Выступающая за единую Ирландию партия "Шинн фейн" получила 27 мест в региональном парламенте Северной Ирландии. Она вправе назначить первого министра.

Вице-президент Шинн фейн Мишель О'Нил

Мишель О'Нил

На парламентских выборах в Северной Ирландии впервые в истории победила националистическая партия "Шинн фейн", выступающая за создание единой Ирландии. Согласно официальным результатам, опубликованным в субботу, 7 мая, "Шинн Фейн" получила 27 мест в законодательной ассамблее Северной Ирландии. Она обогнала протестантскую Демократическую юнионистскую партию, у которой 24 места. На момент публикации голоса оставались не подсчитаны только в двух округах из 90.

Вице-президент "Шинн фейн" Мишель О'Нил уже назвала выборы началом "новой эры" в Северной Ирландии. "Это решающий момент для нашей политики и нашего народа, - заявила она. - Я обеспечу руководство, которое будет инклюзивным, которое провозглашает многообразие, которое гарантирует права и равенство для тех, кого исключали, дискриминировали или игнорировали в прошлом".

О'Нил может стать первым министром

Партия, имеющая большинство мест в североирландском парламенте, имеет право назначить первого министра Северной Ирландии. Эту должность, вероятно, займет Мишель О'Нил.

 Католическая проирландская "Шинн фейн", которая в прошлом считалась политическим крылом военизированной группировки "Ирландская республиканская армия", требует проведения референдума о выходе Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и объединении с Ирландией.

Смотрите также:

  • Демонстранты в Лондоне празднуют Брекзит

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Противники Евросоюза добились своего

    С 1 февраля 2020 года Великобритания больше не является членом Евросоюза. Соединенное Королевство состояло в этом интеграционном объединении 47 лет. Оно вышло из него спустя три с половиной года после референдума, на котором с небольшим перевесом победили те, кто, как сказано на транспарантах этих ликующих в Лондоне демонстрантов, никогда больше не хочет подчиняться правилам ЕС.

  • Британские депутаты прощаются с Европарламентом

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Британцы покинули структуры ЕС

    Великобритания вышла из Евросоюза и отозвала из его органов своих представителей в соответствии с соглашением, которое в декабре 2019 года одобрил новоизбранный парламент в Лондоне. Европейский парламент ратифицировал его в конце января и стоя исполнил по-английски песню "Старая дружба", прощаясь с 73 британскими депутатами. Противники "Брекзита" среди них были в шарфах с надписью "Всегда едины".

  • Грузовики покидают паром в английском порту Дувр

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Общий рынок на 11 месяцев

    Политический развод состоялся, но в экономических взаимоотношениях ничего не изменилось. Двустороннее соглашение предусматривает переходный период до 31 декабря 2020. В ходе этих 11 месяцев Великобритания остается членом общего внутреннего рынка Евросоюза. Поэтому грузовики с товарами из стран ЕС пока продолжают покидать паромы в английском порту Дувр без таможенного досмотра и уплаты пошлин.

  • Борис Джонсон с рыбой

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Нужен договор о торговле и рыболовстве

    До конца 2020 года Брюсселю и Лондону надо выработать соглашение о торговле. Будет ли она полностью свободной, беспошлинной зависит, в частности, от достижения компромисса в области рыболовства. Британские рыбаки голосовали за "Брекзит" и поддерживают премьера Бориса Джонсона (второй слева) в надежде, что конкурентам с материка запретят промысел у берегов страны, но им самим сохранят рынок ЕС.

  • Мишель Барнье и Урсула фон дер Ляйен

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Брюссель выдвинул четкие условия

    Для француза Мишеля Барнье, отвечающего в ЕС за переговоры с Лондоном, договоренность о рыболовстве - условие для заключения торгового соглашения. Глава Еврокомиссии (правительства Евросоюза) немка Урсула фон дер Ляйен хочет сохранить беспошлинный товарообмен, но настаивает на соблюдении британцами ряда строгих норм ЕС в области экологии или прав работников, чтобы обеспечить честную конкуренцию.

  • Дональд Трамп и Борис Джонсон

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Трамп предлагает договор с США

    "Когда Соединенное Королевство избавится от оков", оно сможет заключить "большое торговое соглашение" с США, заявлял Дональд Трамп, предвкушая "Брекзит". Британо-американская зона свободной торговли могла бы стать альтернативой и одновременно преградой для договора ЕС-Великобритания. Если Джонсон к концу 2020 года его с Брюсселем не заключит, будет "жесткий Брекзит": торговлю обложат пошлинами.

  • Электромобиль BMW i3 на фоне моста Тауэр в Лондоне

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Введение пошлин вызовет рост цен

    От введения таможенных пошлин пострадают экспортеры и потребители. В Великобритании подорожают и станут менее конкурентоспособными, к примеру, немецкие автомобили, испанские овощи или итальянская одежда. А, скажем, британские поставщики комплектующих могут потерять заказчиков в ЕС, потому что товар не только вырастет в цене, то и начнет поступать с перебоями из-за очередей на таможне.

  • Плакат на границе Ирландии и Северной Ирландии против границы

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Северная Ирландия: проблема границы

    Одной из ключевых проблем при разработке договора о "Брекзите" был вопрос: если зоны свободной торговли не получится, как избежать границы между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия, чтобы не усиливать в ней сепаратистских тенденций. Договорились оставить регион во внутреннем рынке Евросоюза, но под контролем британской таможни. Такая конструкция чревата конфликтами.

  • Демонстрация в Глазго сторонников независимости Шотландии

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Шотландия хочет в ЕС

    "Брекзит" вызвал усиление сепаратистских настроений в крупнейшей автономной части Соединенного Королевства - Шотландии. На референдуме в 2014 году 55 процентов ее жителей еще высказались против независимости, но выход Великобритании из ЕС кардинально изменил ситуацию: шотландцы хотят остаться в Евросоюзе, а потому требуют, как на этой демонстрации в Глазго, нового всенародного голосования.

  • Фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают проход российских военных кораблей

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Великобритания останется союзником

    Евросоюз не может быть заинтересован в политическом и экономическом ослаблении Великобритании. Ведь эта ядерная держава является, как и большинство стран ЕС, членом НАТО и останется важным союзником при охране европейских рубежей, в том числе морских. На снимке: фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают в 2017 году проход российских военных кораблей.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 26:12

"Брекзит" и его последствия: рыбаки из Франции в шоке. Европа в фокусе

Контекст

Возрождение ирландского виски: "вода жизни" снова в цене

Долгие годы Ирландия была мировым лидером по производству виски, но затем потеряла ведущие позиции. Сейчас интерес к этой старой отрасли в стране возрождается.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Brexit: Покинет ли Северная Ирландия Великобританию? (04.07.2016)  

Brexit: сожалеют ли британцы о своем решении год спустя? (23.06.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Минобороны России заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали"  

73-й день войны России против Украины: главные события  

Как в Казахстане реагируют на обвинения в притеснении русскоязычных  