США ввели санкции против трех компаний из РФ

Власти США объявили во вторник, 24 ноября, о введении санкций против трех российских и двух китайских компаний, которые Вашингтон подозревает в нарушении запрета на продажу Ирану, Сирии и Северной Корее товаров, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения (ОМУ).

Штрафные меры направлены против российских компаний АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group, а также китайских предприятий Chengdu Best New Materials Co Ltd. и Zibo Elim Trade Company.

Как следует из уведомления, опубликованного в федеральном реестре (официальный журнал федерального правительства США), решение о введении санкций было принято еще 6 ноября, однако СМИ узнали о них лишь 24 ноября.

Санкции подразумевают распространяющийся на все государственные компании США запрет на продажу названным фирмам продукции военного назначения и оказание им услуг, подпадающих под Акт о контроле за экспортом вооружений. Также запрещается оказание этим компаниям финансовой помощи и выдача им лицензий для получения экспортной продукции. Действовать эти санкции будут в течение двух лет.

Чем занимаются российские компании, попавшие под санкции

АО "Авиазапчасть" - компания, специализирующаяся на поставке за рубеж российской авиационной техники гражданского и двойного назначения, а также ее последующее обслуживание.

АО Завод "Элекон" специализируется на разработке и производстве электрических соединителей и кабельных сборок.

Компания Nilco Group, присутствующая на российском, иранском и белорусском рынках, занимается оптовой торговлей зерном и углеводородами, а также оказывает морские международные транспортные услуги. В 2018 году США уже вводили санкции против этого предприятия по обвинению в поддержке иранской ядерной программы.

Реакция России на новые санкции США

Реагируя на сообщение о введении санкций против российских компаний, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их "очередным дискриминационным шагом со стороны Вашингтона".

В список компаний, против которых США ввели санкции за предполагаемое нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения, в феврале 2020 года попали российские компании "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения", "Кумертауское авиационное производственное предприятие" и "Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США вышли из соглашения по Ирану 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран соблюдал условия сделки До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Какие санкции вступили в силу После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния ЕС сожалеет о новых санкциях США Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран намерен продолжать торговлю нефтью Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Угрозы Тегерана на фоне санкций США Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Введение санкций привело к протестам Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста. Автор: Наталья Позднякова