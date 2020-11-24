 США ввели санкции против трех компаний из РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США ввели санкции против трех компаний из РФ

Санкции США введены против компаний из России и Китая, которые подозреваются в поставках в Иран, Сирию и КНДР товаров, необходимых для создания оружия массового уничтожения.

Госдеп США

Власти США объявили во вторник, 24 ноября, о введении санкций против трех российских и двух китайских компаний, которые Вашингтон подозревает в нарушении запрета на продажу Ирану, Сирии и Северной Корее товаров, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения (ОМУ).

Штрафные меры направлены против российских компаний АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group, а также китайских предприятий Chengdu Best New Materials Co Ltd. и Zibo Elim Trade Company.

Как следует из уведомления, опубликованного в федеральном реестре (официальный журнал федерального правительства США), решение о введении санкций было принято еще 6 ноября, однако СМИ узнали о них лишь 24 ноября.

Санкции подразумевают распространяющийся на все государственные компании США запрет на продажу названным фирмам продукции военного назначения и оказание им услуг, подпадающих под Акт о контроле за экспортом вооружений. Также запрещается оказание этим компаниям финансовой помощи и выдача им лицензий для получения экспортной продукции. Действовать эти санкции будут в течение двух лет.

Чем занимаются российские компании, попавшие под санкции

АО "Авиазапчасть" - компания, специализирующаяся на поставке за рубеж российской авиационной техники гражданского и двойного назначения, а также ее последующее обслуживание.

АО Завод "Элекон" специализируется на разработке и производстве электрических соединителей и кабельных сборок.

Компания Nilco Group, присутствующая на российском, иранском и белорусском рынках, занимается оптовой торговлей зерном и углеводородами, а также оказывает морские международные транспортные услуги. В 2018 году США уже вводили санкции против этого предприятия по обвинению в поддержке иранской ядерной программы.

Реакция России на новые санкции США

Реагируя на сообщение о введении санкций против российских компаний, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их "очередным дискриминационным шагом со стороны Вашингтона".

В список компаний, против которых США ввели санкции за предполагаемое нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения, в феврале 2020 года попали российские компании "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения", "Кумертауское авиационное производственное предприятие" и "Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова".

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 04:57

От Джо Байдена ждут новых санкций в отношении России

Контекст

Уничтожение химоружия у берегов Крита: греки возмущаются, но не громко

Греческие активисты выступают против уничтожения сирийского химоружия на судне у берегов Крита. Но массовых протестов на острове нет: здесь опасаются, что это отпугнет туристов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Меркель о санкциях за Навального, встрече с Тихановской и непризнании Лукашенко. DW Новости  

Байден окончательно утопит "Северный поток-2"? DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус  

"Жизни здесь больше нет". Что происходит в Нагорном Карабахе после перемирия  

Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно