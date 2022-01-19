США опасаются размещения ядерных сил России в Беларуси

Переброска российских военных в Беларусь для совместных учений "Союзная решимость - 2022" на фоне напряженности в регионе заставляет опасаться, что эти силы "потенциально" могут быть использованы для нападения на соседнюю Украину. Об этом во вторник, 18 января, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента США на условиях анонимности.

"Время (проведения маневров - Ред.) обращает на себя внимание и, конечно, с этим связаны опасения, что Россия может стремиться разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений - для потенциального нападения на Украину", - сказал чиновник.

Маневры дадут РФ более широкие возможности и пути для осуществления подобной атаки, отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп: Россия может разместить свои ядерные силы в Беларуси

По оценкам Вашингтона, численность российских военных, перебрасываемых в Беларусь, "выходит за рамки того, что мы ожидаем в рамках обычных учений", и может предвосхищать постоянное российское военное присутствие там с участием как обычных, так и ядерных сил, добавил американский чиновник.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что поправки в конституцию Беларуси, которые могут быть одобрены в ходе референдума в феврале, могут открыть дверь для постоянного базирования сил РФ этой стране, подчеркнули в Госдепе. "Этот проект конституционных изменений может указывать на то, что Беларусь планирует разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных сил России", - приводит слова представителя Госдепартамента агентство AFP.

Такой сценарий станет "вызовом европейской безопасности, который может потребовать ответных действий", отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. С течением времени правитель Беларуси Александр Лукашенко "все больше и больше прибегает к России за разного рода поддержкой", констатировал американский чиновник. "И мы знаем, что он не получает эту поддержку просто так. Очевидно, что Россия пользуется уязвимостью Лукашенко и понемногу взыскивает с него накопившиеся долги", - добавил он.

Белый дом: Россия может напасть на Украину "в любой момент"

Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил 18 января, что на учениях, которые пройдут 10-20 февраля, военные двух стран отработают задачи "отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции". Первый этап проверки сил реагирования завершится 9 февраля. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные маневры "Союзная решимость - 2022".

Ранее официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки высказала мнение, что Россия "может в любой момент начать нападение на Украину". Администрация США, по словам Псаки, считает возможными все сценарии. "Ни один из вариантов не снят с повестки дня", - подчеркнула она.

Попытки разрядить обстановку пока безуспешны

По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку ко вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. США, Германия и ряд других стран продолжают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 17 января провела переговоры в Киеве и 18 января встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, на следующий день в Берлине пройдут его переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Позднее, 21 января, состоится встреча Блинкена и Лаврова в Женеве.

Смотрите также:

Украина между миром и войной Новейшая "граница" в Европе Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

Украина между миром и войной Между двух миров Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

Украина между миром и войной Поиск сепаратистов Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

Украина между миром и войной За покупками - через КПП Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

Украина между миром и войной Линия фронта Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

Украина между миром и войной Глубинка Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

Украина между миром и войной Новая стена Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

Украина между миром и войной Нехватка топлива Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

Украина между миром и войной Буферная зона Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

Украина между миром и войной Средство передвижения - бронетехника Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

