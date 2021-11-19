США могут не признать легитимность Путина после 2024 года

Демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года. Текст резолюции в четверг, 18 ноября, был обнародован пресс-службой Стива Коэна.

Конгрессмены подробно аргументируют, почему "любая попытка президента Российской Федерации Владимира Путина остататься на своем посту после 7 мая 2024 года должна гарантировать непризнание со стороны США". Они напоминают, что Россия, как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы, связана международными обязательствами в отношении прав человека и верховенства закона, а пункт 3 статьи 81 Конституции РФ, принятой 25 декабря 1993 года, однозначно указывает, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

Аргументы конгрессменов против признания полномочий Путина

В документе указывается, что голосование по поправкам в Конституцию РФ, позволившим Путину "обнулить" свои президентские сроки и вновь претендовать на пост после 7 мая 2024 года, когда истекают его полномочия, не может считаться легитимным из-за многочисленных нарушений. Конгрессмены напомнили о "голосованиях на парковых скамейках, в багажниках автомобилей и тележках для покупок", о сообщениях о массовых фальсификациях, о лишении оппозиции возможности публично выступить против обнуления, о недопуске международных наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.

Как отмечается в тексте резолюции, "согласно официальным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, поправки в конституцию РФ поддержали 78 процентов от числа принявших участие в плебисците". В то же время, согласно "опросам общественного мнения, проведенным "Левада-центром" в преддверии голосования", 47 процентов респондентов были против обнуления президентских сроков Путина. "Фиктивное голосование, замаскированное под референдум, смело все остатки легитимности Путина", - приводят конгрессмены оценку голосования по правкам в конституцию, сделанную сенатором Джеймсем Ришем, который в 2020 году возглавлял комитета по международным отношениям Сената США.

В России грозят разрывом отношений с США

Предложенная резолюция, в которой, в частности, отмечается, что США "выступают против конституционных поправок, которые благоприятствуют действующим должностным лицам или продлевают срок их полномочий, особенно в случаях, когда отсутствуют необходимые условия для свободных и справедливых демократических процессов", уже получила поддержку обеих партий, поэтому шансы на его принятие считаются весьма высокими. В то же время, указывает агентство РИА "Новости", резолюция, в случае ее принятия будет иметь рекомендательный характер.

В Москве резко отреагировали на инициативу американских конгрессменов. "Циничным и лишенным какого-либо здравого смысла" назвал предложенный проект первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. "Если резолюция будет принята, это приведёт к разрыву отношений России с США", - заявил он.



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