США и Германия осудили захват греческих судов Ираном

В Вашингтоне подвергли критике произведенный иранскими силовиками захват двух греческих танкеров в Персидском заливе. "Нападения на суда, продолжаемые Ираном, представляют угрозу для безопасности морского сообщения и мировой экономики", - заявил в понедельник, 30 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен после телефонной беседы со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

В тот же день МИД ФРГ распространил заявление, осуждающее захват греческих танкеров силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). "Действия Ирана - это ничем не оправданная атака на гражданское судоходство, что представляет собой тяжелое нарушение международных правил", - говорится в документе.

Греция, США и Германия требуют от властей в Тегеране немедленно выпустить захваченные суда.

Захват греческих танкеров

Ранее, 27 мая, два греческих танкера были захвачены в водах Персидского залива силами КСИР "из-за нарушений", согласно официальному заявлению. Какие конкретно "нарушения" допустили греческие суда, в заявлении КСИР не уточняется.

Согласно сведениям греческой стороны, вертолеты военно-морских сил Ирана высадили на танкеры вооруженный десант. Одно из судов в это время находилось в нейтральных водах. Второй танкер был задержан недалеко от иранского побережья. Афины проинформировали о случившемся Европейский Союз и Международную морскую организацию (ИМО).

Позже, 28 мая, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что члены экипажей задержанных иранской стороной греческих судов находятся "в безопасности и в добром здравии".

Напряженность между Грецией и Ираном

В апреле Греция арестовала танкер, шедший под российским флагом и перевозивший 115 тысяч тонн иранской нефти. 25 мая греческие власти объявили, что нефть будет вывезена в США по просьбе Вашингтона. В Тегеране действия Греции назвали "международным грабежом".

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