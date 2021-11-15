 США доставили в Украину 80 тонн боеприпасов | Новости из Германии об Украине | DW | 15.11.2021

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Украина

США доставили в Украину 80 тонн боеприпасов

Это четвертая поставка в рамках помощи Вашингтона по безопасности на сумму в 60 млн долларов, "которую президент Байден выделил Украине".

Украина купила у США противотанковые комплексы Javelin

Украина купила у США противотанковые комплексы Javelin

В Украину доставлено 80 тонн боеприпасов из США. Как сообщило в воскресенье, 14 ноября, в Twitter посольство США в Киеве, это четвертая поставка в рамках помощи Вашингтона по безопасности на сумму в 60 млн долларов, "которую президент Байден выделил Украине".

Договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Речь шла о поставках еще на 60 млн долларов, сверх согласованного ранее объема в 250 млн. Предыдущие партии дополнительной помощи доставили в Киев 10, 18 и 22 октября.

Поставка вооружения проходит на фоне обострения ситуации в Донбассе. Минобороны РФ считает, что активность США и НАТО в Черном море связана с "изучением театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке". Ранее американские СМИ указывали, что у США есть данные о "возможной военной операции" России против Украины. Кремль называет подобные утверждения безосновательными.

Помощь Украине на сотни миллионов долларов

Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по 350 млн долларов, в 2019 году - 250 млн, в 2020 году - 300 млн. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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