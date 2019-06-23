Spiegel Online обнаружил, что Пентагон финансирует проекты немецких вузов

Министерство обороны США финансирует различные проекты немецких университетов - с 2008 года Пентагон выделил 21,7 миллиона долларов вузам и исследовательским центрам в Германии, пишет Spiegel Online в субботу, 22 июня, со ссылкой на базу данных США о расходовании бюджетных средств с 2008 по 2019 годы.
260 грантов с 2008 года
Речь в общей сложности идет о 260 грантах. Некоторые вузы за этот период получили лишь один грант, в других случаях прослеживается регулярное предоставление грантов Пентагоном. Крупнейшим получателем денег американского Минобороны в немецкой научной среде стал Университет Людвига Максимилиана в Мюнхене, принявший от военного ведомства США 23 гранта на сумму в почти 3,7 миллиона долларов, указывает далее издание. При этом 1,72 миллиона было выделено на проект по исследованию химикатов, которые бы могли заменить используемое американскими военными взрывчатое вещество гексоген.
Как отмечает далее Spiegel Online, особенно проблематично при этом принятие грантов от военного ведомства вузами Северного Рейна - Вестфалии. В этой федеральной земле с 2014 года в законе о высшем образовании действует так называемая "гражданская статья", в которой говорится об обязанности вузов следовать мирным целям и которую можно трактовать как запрет на финансирование исследований военными учреждениями.
В ответ на запрос Spiegel Online руководство университетов в Бохуме и Падерборне отказалось от комментариев о грантах Пентагона. Пресс-служба Рейнско-Вестфальской высшей технической школы в Ахене сообщила, что вуз не ведет исследований в военной сфере и не разрабатывает военные технологии.
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Автор: Ксения Сафронова