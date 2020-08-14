 Совбез ООН не продлил оружейное эмбарго для Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2020

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Мир

Совбез ООН не продлил оружейное эмбарго для Ирана

Резолюция США по продлению запрета на поставки оружия Ирану не нашла большинства в Совбезе ООН. В Вашингтоне этот шаг назвали вопиющей неудачей.

Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)

Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию Соединенных Штатов по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как большинство членов Совбеза при голосовании воздержались. Об этом в ночь на субботу, 15 августа, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, объявив отказ Совбеза "вступиться за мир и безопасность" "непростительным".

Резолюцию кроме США поддержали США и Доминиканская Республика, против выступили Россия и Китай. Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония воздержались.

Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года, российская сторона неоднократно заявляла, что не видит оснований для его продления.

Келли Крафт

Келли Крафт

США, впрочем, уже объявили о том, что собираются работать над возвращением санкций в отношении Ирана.

"Политика администрации Трампа по достижению мира на Ближнем Востоке выдержит вопиющие неудачи Совбеза ООН", - заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.

 

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    Автор: Наталья Позднякова


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