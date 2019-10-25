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South Stream

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "South Stream".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Dec. 2, 2014 - Varna, BGR - Workers arrange pipes delivered for construction of the South Stream gas pipeline and load them on a ship for unknown direction at the Black sea harbour of Varna some 450 kms (260 miles) east of the Bulgarian capital Sofia, Tuesday, Dec. 02, 2014. Russian President Vladimir Putin said on Monday that Russia would stop construction of the South Stream gas pipeline, shelving a strategically important project that Moscow was counting on to keeps its influence in south-eastern Europe. Photo by: Petar Petrov/Impact Press Group/NurPhoto

В Нидерландах арестованы акции оператора "Турецкого потока" 25.10.2019

Суд Амстердама принял решение об аресте акций компании South Stream Transport B.V. Дело связано со спором "Газпрома" и украинского "Нафтогаза".
Aug. 25, 2014 - Varna, BGR - Workers arrange pipes delivered for construction of the South Stream gas pipeline at the Black sea harbour of Varna some 450 kms (260 miles) east of the Bulgarian capital Sofia, Monday, Aug. 25, 2014.The European Commission said Thursday (21 August) that it was aware that a video reveals that room has been made at Bulgaria's Varna harbour for pipes to be used for the construction of the South Stream gas pipeline, in spite of the assurances by the country's government that the project has been frozen, Euractiv reports. A video published by Dnevnik.bg, the EurActiv partner in Bulgaria, shows workers at the Varna harbour amid pipes delivered for the South Stream pipeline, making room for further arrivals. According to Dnevnik, the first batch of pipes have arrived by sea on 14 August. They had been brought from Germany, as they were produced by the company Europipe. A caretaker government in Sofia, which took office on 6 August, has frozen the construction of South Stream, following clear indications from Brussels that the EU executive would impose infringements on Bulgaria, unless the country re-negotiates its bilateral agreement with Russia for the construction of the pipeline, which is in breach of EU law.Photo by: Petar Petrov/Impact Press Group/NurPhoto

Der Standard: "Газпром" и OMV могут возродить "Южный поток" 13.06.2017

По данным австрийской газеты, возможность возрождения проекта South Stream обсуждали в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Кристиан Керн.
2407980 04/04/2014 The main office building of JSC Gazprom in Moscow. Maksim Blinov/RIA Novosti

СМИ: Еврокомиссия получит доступ к контрактам "Газпрома" 26.01.2016

Еврокомиссия обяжет партнеров всех поставщиков газа из-за пределов ЕС предоставлять данные о долгосрочных контрактах. В результате ЕК получит официальный доступ к ценовым формулам "Газпрома".
Thema Gasprom-Versprechen für Europa Auf den Bildern ist ein Gazprom-Haus in Moskau. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Gazprom, Europa, Ewlaliya Samedowa Foto: Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa

"Газпром" расторг контракт с подрядчиком "Турецкого потока" 09.07.2015

В компании решение о разрыве договора с Saipem S.p.A. объяснили невозможностью достичь соглашения по многим рабочим и коммерческим вопросам.
Dec. 2, 2014 - Varna, BGR - Workers arrange pipes delivered for construction of the South Stream gas pipeline and load them on a ship for unknown direction at the Black sea harbour of Varna some 450 kms (260 miles) east of the Bulgarian capital Sofia, Tuesday, Dec. 02, 2014. Russian President Vladimir Putin said on Monday that Russia would stop construction of the South Stream gas pipeline, shelving a strategically important project that Moscow was counting on to keeps its influence in south-eastern Europe. Photo by: Petar Petrov/Impact Press Group/NurPhoto

Болгария намерена продолжить строительство "Южного потока" 22.01.2015

Реализация проекта South Stream числится в числе приоритетных целей Софии. Вице-премьер Болгарии пояснила, что ее страна не получала уведомления об отказе от "Южного потока".
Das Firmenlogo der Salzgitter AG aufgenommen am Mittwoch (23.03.2011) in Salzgitter vor dem Hauptsitz. Foto: Caroline Seidel dpa/lni

Немецкий концерн оказался в тяжелом положении из-за отказа от строительства "Южного потока" 31.12.2014

Сталелитейный концерн Salzgitter AG, пытающийся минимизировать последствия кризиса в отрасли, потерял многомиллионную сумму из-за отказа от строительства "Южного потока".
Dec. 2, 2014 - Varna, BGR - Workers arrange pipes delivered for construction of the South Stream gas pipeline and load them on a ship for unknown direction at the Black sea harbour of Varna some 450 kms (260 miles) east of the Bulgarian capital Sofia, Tuesday, Dec. 02, 2014. Russian President Vladimir Putin said on Monday that Russia would stop construction of the South Stream gas pipeline, shelving a strategically important project that Moscow was counting on to keeps its influence in south-eastern Europe. Photo by: Petar Petrov/Impact Press Group/NurPhoto

"Газпром" выкупил половину акций у европейских партнеров по "Южному потоку" 29.12.2014

Российская корпорация выкупила долю Eni, Wintershall и EDF в совместной проектной компании South Stream Transport B.V., созданной для строительства морского участка газопровода.
Ölbohrinseln unmittelbar vor der Küste von Baku, Hauptstadt der Kaukasusrepublik Aserbaidschan, aufgenommen am 09.01.2010. Baku ist ein von der ehemalige Sowjetunion seit Oktober 1991 unabhängiger Staat. Am Kaspischen Meer gelegen, gehört Aserbaidschan zu den ältesten Produktionsländern von Erdöl und Gas. Eine Zeit lang waren die Bakuer Reviere die ausbeutestärksten der Welt, die weite Teile des russischen wie auch des westeuropäischen Markts belieferten. Foto: Matthias Tödt

СМИ: Евросоюз планирует удвоить мощность Трансадриатического газопровода 14.12.2014

По сведениям Der Spiegel, после закрытия проекта South Stream ЕС намерен расширить пропускную способность планируемого газопровода TAP для поставок азербайджанского газа.
Wirtschaftsminister Sigmar GABRIEL (SPD) 69.Plenarsitzung des Deutschen Bundestag im Reichstagsgebaeude in Berlin, Deutschland am 26.11.2014. Minister of Economic Affairs Sigmar Gabriel SPD 69 Plenary session the German Bundestag in Reichstagsgebaeude in Berlin Germany at 26 11 2014

Министр экономики ФРГ надеется на возобновление переговоров по "Южному потоку" 09.12.2014

Вопрос о строительстве газопровода может быть вновь поднят после нормализации отношений между ЕС, РФ и Украиной, отметил Зигмар Габриэль.

Путин отправил "Южный поток" в турецкую трубу (2.12.2014) 02.12.2014

Проект "Южный поток", с помощью которого газ из РФ должен был в обход Украины поступать в ЕС, закрыт. В поиске новых партнеров Путин отправился в Анкару. Похоже, от обострившихся отношений между РФ и ЕС выиграла Турция.
Picture taken on June 11, 2014, near the village of Sajkas, 80 kilometres north of the Serbian capital Belgrade, shows the site where Serbia started the construction in Novemeber 2013 of their section of Russia's South Stream pipeline. Serbian Prime Minister Aleksandar Vucic said on June 9, 2014 that construction of his country's stretch of Russia's South Stream gas pipeline was continuing, disputing a report it had followed Bulgaria in halting work. Gazprom signed a deal with Serbia in October 2012 to construct the 421-kilometre (261-mile) long stretch of the pipeline, worth some 1.9 billion euros ($2.57 billion). AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC (Photo credit should read ANDREJ ISAKOVIC/AFP/Getty Images)

Евросоюз спокойно воспринял решение Путина отказаться от "Южного потока" 02.12.2014

В Брюсселе отметили, что решение России отказаться от проекта лишь подчеркивает важность диверсификации источников энергии.

Геофактор 07.11.14: Втечет ли "Южный поток" в Болгарию вопреки воле ЕС? 07.11.2014

Новый проект "Газпрома" может расколоть Европу. Еврокомиссия уверена: если газопровод "Южный поток" будет наполняться лишь российским газом, то ЕС он не нужен. Но страны юго-восточной Европы с Брюсселем не согласны.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter des Energieunternehmens E.ON Hanse kontrolliert auf dem Gelände des Erdgasspeichers Hamburg-Reitbrook die Anlage (Archivfoto vom 18.11.2005). Das Konsortium um die australische Bank Macquarie soll Konzernkreisen zufolge den Zuschlag für das Gasnetz von Eon Ruhrgas bekommen. Das Konsortium habe das höchste Angebot für das zum Verkauf stehende Netz abgegeben, hieß es am Mittwoch (16.05.2012) aus dem Umfeld des Konzerns. Damit bestätigte sich auch ein Bericht der «Rheinischen Post» (Mittwoch), wonach die Gruppe, zu der neben der Macquarie-Bank auch der Pensionsfonds der Versicherungen Munich Re/Ergo und ein Fonds aus Abu Dhabi gehören, 3,2 Milliarden Euro für die in Essen ansässige Gesellschaft Open Grid Europe geboten habe. Foto: Ulrich Perrey dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Газпром" запасается на зиму газохранилищами в Австрии 24.06.2014

Договоренность об использовании мощностей австрийской компании OMV говорит о том, что российский концерн сосредотачивает газ в непосредственной близости от конечных потребителей в ЕС.
epa03963941 The starting ceremony for the construction of the South Stream gas pipeline in a field north of Belgrade marked the ceremonial start of construction work in Serbia, 24 November 2013. EPA/KOCA SULEJMANOVIC

"Газпром" приобретет 50 процентов акций South Stream Transport 22.04.2014

Решение о покупке акций у Gazprom Germania одобрил совет директоров российского концерна.
An office building of Siemens AG is pictured in Munich Perlach in this September 30, 2013 file photo. German engineering group Siemens reported on January 28, 2014 a 15 percent gain in first-quarter core operating profit as its savings programme bore fruit and it incurred fewer charges related to poor project execution. Picture taken September 30, 2013. REUTERS/Michaela Rehle/Files (GERMANY - Tags: POLITICS BUSINESS EMPLOYMENT CITYSCAPE)

Siemens поставит электротехнику для проекта "Южный поток" 04.04.2014

Концерн Siemens подписал договор на поставку электротехники для проекта "Южный поток". Немецкое оборудование предназначено для обслуживания морской части газопровода.
Greece's Foreign Minister Dimitris Avramopoulos (C), Italy's Economic Development Minister Corrado Passera (L) and Albania's Deputy Prime Minister Edmond Haxhinasto shake hands after signing an agreement that seals their support for a natural gas pipeline project to cross their territories, in Athens February 13, 2013. The intergovernmental agreement is a condition to build the Trans-Adriatic Pipeline (TAP), a project to link Azerbaijan's giant Shah Deniz II field with the three countries and beyond to western Europe. REUTERS/John Kolesidis (GREECE - Tags: POLITICS BUSINESS ENERGY)

Каспийский газ пойдет в Европу не по Nabucco, а по TAP 27.06.2013

Консорциум, добывающий газ на месторождении "Шах-Дениз-2", отверг проект газопровода Nabuccо.
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