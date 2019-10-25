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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "South Stream".
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Суд Амстердама принял решение об аресте акций компании South Stream Transport B.V. Дело связано со спором "Газпрома" и украинского "Нафтогаза".
По данным австрийской газеты, возможность возрождения проекта South Stream обсуждали в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Кристиан Керн.
Еврокомиссия обяжет партнеров всех поставщиков газа из-за пределов ЕС предоставлять данные о долгосрочных контрактах. В результате ЕК получит официальный доступ к ценовым формулам "Газпрома".
В компании решение о разрыве договора с Saipem S.p.A. объяснили невозможностью достичь соглашения по многим рабочим и коммерческим вопросам.
Реализация проекта South Stream числится в числе приоритетных целей Софии. Вице-премьер Болгарии пояснила, что ее страна не получала уведомления об отказе от "Южного потока".
Сталелитейный концерн Salzgitter AG, пытающийся минимизировать последствия кризиса в отрасли, потерял многомиллионную сумму из-за отказа от строительства "Южного потока".
Российская корпорация выкупила долю Eni, Wintershall и EDF в совместной проектной компании South Stream Transport B.V., созданной для строительства морского участка газопровода.
По сведениям Der Spiegel, после закрытия проекта South Stream ЕС намерен расширить пропускную способность планируемого газопровода TAP для поставок азербайджанского газа.
Вопрос о строительстве газопровода может быть вновь поднят после нормализации отношений между ЕС, РФ и Украиной, отметил Зигмар Габриэль.
Проект "Южный поток", с помощью которого газ из РФ должен был в обход Украины поступать в ЕС, закрыт. В поиске новых партнеров Путин отправился в Анкару. Похоже, от обострившихся отношений между РФ и ЕС выиграла Турция.
В Брюсселе отметили, что решение России отказаться от проекта лишь подчеркивает важность диверсификации источников энергии.
Новый проект "Газпрома" может расколоть Европу. Еврокомиссия уверена: если газопровод "Южный поток" будет наполняться лишь российским газом, то ЕС он не нужен. Но страны юго-восточной Европы с Брюсселем не согласны.
Договоренность об использовании мощностей австрийской компании OMV говорит о том, что российский концерн сосредотачивает газ в непосредственной близости от конечных потребителей в ЕС.
Решение о покупке акций у Gazprom Germania одобрил совет директоров российского концерна.
Концерн Siemens подписал договор на поставку электротехники для проекта "Южный поток". Немецкое оборудование предназначено для обслуживания морской части газопровода.
Консорциум, добывающий газ на месторождении "Шах-Дениз-2", отверг проект газопровода Nabuccо.
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