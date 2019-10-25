South Stream

Путин отправил "Южный поток" в турецкую трубу (2.12.2014)

Проект "Южный поток", с помощью которого газ из РФ должен был в обход Украины поступать в ЕС, закрыт. В поиске новых партнеров Путин отправился в Анкару. Похоже, от обострившихся отношений между РФ и ЕС выиграла Турция.