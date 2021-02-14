 Содержащийся в СИЗО военный напал на сотрудника ″Лефортово″ | Новости из Германии о России | DW | 14.02.2021

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Россия

Содержащийся в СИЗО военный напал на сотрудника "Лефортово"

По словам правозащитницы Меркачевой, Руслан Артыков мог не выдержать стресса, а возможно, "поводом стало что-то более серьезное". Видеоматериалы направлены в Следственный комитет РФ.

СИЗО Лефортово

СИЗО "Лефортово"

Российский военный Руслан Артыков, обвиняемый по статье о госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника в следственном изоляторе "Лефортово". Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, у Артыкова наблюдались проблемы со здоровьем, его доставляли в тюремную больницу. "Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное", - сказала она журналистам, описывая ситуацию с нападением.

Видеоматериалы направили в СК РФ

Меркачева добавила, что заключенного поместили в карцер, а видеоматериалы произошедшего направили в Следственный комитет РФ. По словам правозащитницы, других нападений на сотрудников "Лефортово" за время своей работы она не помнит.

Старший лейтенант Руслан Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления Южного военного округа в городе Аксай Ростовской области, напоминает агентство ТАСС. В ноябре 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) его задержали. Спецслужба подозревает военного в сборе секретных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, речь могла идти о данных, "утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". ФСБ возбудило уголовное дело по статье о государственной измене. Позднее по решению суда Артыкова поместили в "Лефортово".

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    Автор: Елена Барышева


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