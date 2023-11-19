Собянин сообщил об отражении атаки дрона на Москву

В Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Такое заявление опубликовал в ночь на воскресенье, 19 ноября, в Telegram мэр столицы Сергей Собянин .

"Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", - говорилось в его посте. В свою очередь Минобороны РФ уточнило в Telegram , что дрон был сбит в 1:00 (мск). Украинская сторона инцидент не комментировала.

По сообщениям Telegram-каналов Mash и Shot , обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе между населенными пунктами Старая Купавна и Монино. Дорога а месте падения перекрыта.

11 ноября Минобороны РФ без дальнейших подробностей сообщило о перехвате двух беспилотников - над Московской и Смоленской областями.

Об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщалось также 7 октября. Тогда Собянин рассказал, что БПЛА был сбит системой ПВО в Истринской городском округе Московской области. Со своей стороны глава городского округа Татьяна Витушева указала , что при поиске обломков сбитого дрона был обнаружен крепящийся к беспилотнику контейнер со взывчаткой. По данным чиновницы, масса взрывчатого вещества, находившегося в контейнере, составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте. Выехавшая на место саперная группа обезвредила его путем направленного подрыва.

Смотрите также: