Четвероногие друзья политиков

Путин, Меркель и Кони

В 2007 году Путин привел своего черного лабрадора Кони на встречу с Ангелой Меркель. "Собака вас не беспокоит, не так ли?" - предположительно спросил он тогдашнего канцлера Германии. "Кони - дружелюбная собака и будет вести себя прилично", - подчеркнул Путин в ходе беседы. Это была досадная оплошность, потому что Меркель боялась собак с тех пор, как в 1995 году одна из них ее укусила.