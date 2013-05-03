Четвероногие друзья политиков

Многие политики умело используют своих питомцев, привлекая к ним внимание журналистов и широкой общественности.
Джо Байден и его Командир
"Добро пожаловать в Белый дом, Командир", - написал президент США в Twitter в конце 2021 года и разместил фотографию, на которой запечатлен щенок немецкой овчарки на лужайке у Белого дома с теннисным мячом в пасти. На видео Джо Байден подходит к Командиру, обращаясь к нему со словами "Привет, дружище" и бросая мяч своему питомцу. Это уже третья собака в Белом доме за время президентства Байдена.
Борис Джонсон и Дилин
В сентябре прошлого года новый питомец британского премьер-министра Бориса Джонсона переехал на Даунинг-стрит. Джонсон забрал маленького джек-рассела из приюта. В переводе с валлийского языка его кличка Дилин означает "следовать". Это отсылка к той части Соединенного Королевства, где собака родилась.
Владимир Путин и Верный
Владимир Путин - известеный любитель животных и охотно фотографируется с белыми медведями или амурскими тиграми. В 2017 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил ему алабая Верный. Это не единственная собака в подарок. Другие домашние животные Путина: шарпланинской овчарка Паша, акита-ину Юмэ, или Мечта, овчарка каракачанской породы Баффи.
Путин, Меркель и Кони
В 2007 году Путин привел своего черного лабрадора Кони на встречу с Ангелой Меркель. "Собака вас не беспокоит, не так ли?" - предположительно спросил он тогдашнего канцлера Германии. "Кони - дружелюбная собака и будет вести себя прилично", - подчеркнул Путин в ходе беседы. Это была досадная оплошность, потому что Меркель боялась собак с тех пор, как в 1995 году одна из них ее укусила.
Эммануэль Макрон и Немо
Как и Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон тоже приобрел метиса лабрадора и гриффона по кличке Немо в приюте для домашних животных. Пес был назван в честь капитана Немо, командира подводной лодки "Наутилус" из романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Говорят, что Макрон очень любит эту книгу.
Барак Обама и Бо
Бывший президент США Барак Обама - абсолютный профессионал в работе со СМИ и умеет подать себя. Своей харизматичностью он завоевывал сердца людей повсюду. Лишь иногда его собака Бо привлекала к себе большее внимание, отодвигая хозяина на второй план. Португальский вассерхунд был любимцем семьи Обама более 10 лет и умер в 2021-м.
Джордж Буш и Барни
Скотч-терьер бывшего президента США Джорджа Буша был настолько известен, что Белый дом даже посвятил ему страницу на своем сайте. Американские СМИ часто фотографировали Барни, бегающего по лужайке перед Белым домом, и 43-го президента Соединенных Штатов, который с огромным трудом, но с широкой улыбкой, пытался угнаться за своим питомцем.
Шрёдеры и Холли
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) и его тогдашняя жена Дорис Шрёдер-Кёпф (Doris Schröder-Köpf) в 2003 году завели собаку Холли породы бордер-терьер. В 2017 году она умерла от рака. Дорис Шредер-Кёпф сообщила общественности о ее смерти через Facebook.
Королева Великобритании и ее собаки
Елизавета II - одна из самых известных женщин в мире. У нее было несколько собак. Корги особенно дороги ее сердцу с тех пор, как ей на совершеннолетие подарили Сьюзан - собаку породы вельш-корги-пемброк. Но у королевы Великобритании (на снимке в 1998 году) были и другие породы собак, такие как кокер-спаниель и дорги - помесь таксы и вельш-корги.
Джо Байден и его Командир
"Добро пожаловать в Белый дом, Командир", - написал президент США в Twitter в конце 2021 года и разместил фотографию, на которой запечатлен щенок немецкой овчарки на лужайке у Белого дома с теннисным мячом в пасти. На видео Джо Байден подходит к Командиру, обращаясь к нему со словами "Привет, дружище" и бросая мяч своему питомцу. Это уже третья собака в Белом доме за время президентства Байдена.
Борис Джонсон и Дилин
В сентябре прошлого года новый питомец британского премьер-министра Бориса Джонсона переехал на Даунинг-стрит. Джонсон забрал маленького джек-рассела из приюта. В переводе с валлийского языка его кличка Дилин означает "следовать". Это отсылка к той части Соединенного Королевства, где собака родилась.
Владимир Путин и Верный
Владимир Путин - известеный любитель животных и охотно фотографируется с белыми медведями или амурскими тиграми. В 2017 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил ему алабая Верный. Это не единственная собака в подарок. Другие домашние животные Путина: шарпланинской овчарка Паша, акита-ину Юмэ, или Мечта, овчарка каракачанской породы Баффи.
Путин, Меркель и Кони
В 2007 году Путин привел своего черного лабрадора Кони на встречу с Ангелой Меркель. "Собака вас не беспокоит, не так ли?" - предположительно спросил он тогдашнего канцлера Германии. "Кони - дружелюбная собака и будет вести себя прилично", - подчеркнул Путин в ходе беседы. Это была досадная оплошность, потому что Меркель боялась собак с тех пор, как в 1995 году одна из них ее укусила.
Эммануэль Макрон и Немо
Как и Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон тоже приобрел метиса лабрадора и гриффона по кличке Немо в приюте для домашних животных. Пес был назван в честь капитана Немо, командира подводной лодки "Наутилус" из романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Говорят, что Макрон очень любит эту книгу.
Барак Обама и Бо
Бывший президент США Барак Обама - абсолютный профессионал в работе со СМИ и умеет подать себя. Своей харизматичностью он завоевывал сердца людей повсюду. Лишь иногда его собака Бо привлекала к себе большее внимание, отодвигая хозяина на второй план. Португальский вассерхунд был любимцем семьи Обама более 10 лет и умер в 2021-м.
Джордж Буш и Барни
Скотч-терьер бывшего президента США Джорджа Буша был настолько известен, что Белый дом даже посвятил ему страницу на своем сайте. Американские СМИ часто фотографировали Барни, бегающего по лужайке перед Белым домом, и 43-го президента Соединенных Штатов, который с огромным трудом, но с широкой улыбкой, пытался угнаться за своим питомцем.
Шрёдеры и Холли
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) и его тогдашняя жена Дорис Шрёдер-Кёпф (Doris Schröder-Köpf) в 2003 году завели собаку Холли породы бордер-терьер. В 2017 году она умерла от рака. Дорис Шредер-Кёпф сообщила общественности о ее смерти через Facebook.
Королева Великобритании и ее собаки
Елизавета II - одна из самых известных женщин в мире. У нее было несколько собак. Корги особенно дороги ее сердцу с тех пор, как ей на совершеннолетие подарили Сьюзан - собаку породы вельш-корги-пемброк. Но у королевы Великобритании (на снимке в 1998 году) были и другие породы собак, такие как кокер-спаниель и дорги - помесь таксы и вельш-корги.