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Британский актер Джек Вулф в главной роли Тима УокераФото: TOBIS Film/Luis Zeno Kuhn
КультураГермания

"Волшебная флейта": фантастический фильм вышел на экраны

Юлия Хиц | Виктор Вайц
27 мин. назад

"The Magic Flute" - продюсерский проект немецкого режиссера Роланда Эммериха, успешно работающего в Голливуде. Он уверен в успехе экранизации великой оперы Моцарта.

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Киноверсия оперы "Волшебная флейта" - продюсерский проект звездного режиссера Роланда Эммериха. Картина претендует на мировой успех, а помочь в достижении амбициозных целей могут сеттинги в стиле "Гарри Поттера", известные оперные звезды и удачный актерский состав. На киноэкраны в Германии фильм вышел в четверг, 17 ноября.

Кто бы мог предположить, что голливудский режиссер немецкого происхождения Роланд Эммерих (Roland Emmerich), известный такими боевиками "День независимости", "Годзилла" или фантастическим фильмом-катастрофой "Послезавтра", питает тайную страсть к "Волшебной флейте" Моцарта? "Я думаю, что это самая блестящая опера, которая когда-либо была написана", - заявил режиссер 7 ноября в Мюнхене на премьере своего нового фильма, который в немецкой версии сохранил английское название "The Magic Flute - Наследие волшебной флейты" ("The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte"). Опера "Волшебная флейта" заполняет оперные залы по всему миру: музыка прекрасна, персонажи колоритны, сюжет драматичен. 

"Волшебная флейта", кадр из фильмаФото: TOBIS Film/Luis Zeno Kuhn

За экранизацию взялся подающий надежды немецкий режиссер Флориан Зигль (Florian Sigl) - при активной поддержке Роланда Эммериха в качестве продюсера. "Волшебную флейту" знают во всем мире, - говорит Эммерих, - и важно опираться на известные бренды и истории".

Режиссер - дебютант в большом кино

"Волшебная флейта" - дебютный фильм немецкого режиссера Флориана Зигля. Сначала он изучал игру на фаготе в Мюнхенской консерватории, затем бросил учебу и стал успешным режиссером рекламных роликов и короткометражек. В немецком кинематографе это весьма необычная карьера.

Первая его работа в Голливуде имеет бюджет в десятки миллионов долларов, в картине задействованы молодые звезды из Англии и Америки, а также знаменитые оперные исполнители со всего мира. Конечно, большая удача для молодого режиссера - то, что он так быстро смог выйти на международный уровень. "Волшебная флейта" объявлена семейным фильмом ​​в предрождественское время. С большой вероятностью можно утверждать, что более чем один член семьи уже знает или любит эту известную историю. Со дня своей премьеры в 1791 году опера Моцарта восхищала многие поколения, была переведена на несколько языков и является одной из самых популярных и часто исполняемых опер в мире.

Опера - не поп-музыка, но может заинтересовать молодежь

"Фильм должен вызвать у вас желание послушать оперу Моцарта, - сказал режиссер Зигль на премьере, - но он никогда не сможет заменить живое выступление оперных артистов". В картине арии исполняются оперными звездами: тенором Роландо Вильясоном, американским басом Моррисом Робинсоном в роли Зарастро и французской сопранисткой Сабин Девьель (Царица ночи). 

Царица ночи
Царица ночи - Сабин ДевьельФото: TOBIS Film/Luis Zeno Kuhn

"Мы продали фильм почти везде", - сказал Эммерих на премьере в Мюнхене. И не в последнюю очередь потому, что в нем участвуют оперные звезды, выступающие во многих странах мира. Но сможет ли более молодая аудитория понять и полюбить эту музыку? Предположение, что молодежи ближе и понятней попса, не всегда верно, тем более что "Волшебная флейта" Моцарта была поп-музыкой своего времени. Если фильму суждено провалиться в прокате, то явно не из-за саундтрека.

Роли играют как известные, так и начинающие актеры

Новый состав
Тамино, Памина и ЗарастроФото: TOBIS Film/Luis Zeno Kuhn

Удачным выбором стал легендарный американский актер Ф. Мюррей Абрахам: в голливудском фильме о Моцарте "Амадей" он сыграл Антонио Сальери и получил "Оскара". В "Волшебной флейте" Ф. Мюррей Абрахам - директор музыкального интерната. Британец Джек Вулф исполняет главную роль - нового ученика этого интерната Тима Уокера. 26-летний актер известен по таким фильмам, как "Пиноккио", "Снежная королева" или по второму сезону сериала Netflix "Тень и кость". Еще один британский актер Иван Реон, известный фанатам "Игры престолов" как мерзавец Рамси Болтон, играет в "Волшебной флейте" роль Папагено, который помогает главному герою Тиму, превратившемуся в принца Тамино, спасти дочь Царицы ночи. 

Папагено (в центре). Его играет британский актер Иван Реон
Папагено (в центре)Фото: TOBIS Film/Luis Zeno Kuhn

А волшебство в фильме начинается с первых минут - когда по сценарию 17-летний Тим Уокер отправляется в школу-интернат для изучения музыки. Героя затягивают в мир "Волшебной флейты" Моцарта волшебные часы: через них он проникает в оперу великого классика в качестве принца Тамино. Однако, чтобы вернуться в реальность, ему придется овладеть одновременно магическими и музыкальными тонкостями...

Дань уважения опере

Опера Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart) "Волшебная флейта" является одним из самых известных классических произведений. А фильм по ее мотивам следует понимать как дань уважения оригиналу. Киноверсия прекрасно снята ​​и завораживает зрителей волшебной музыкой и мастерством кинематографистов.

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