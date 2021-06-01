 Мэр Коломны покончил с собой | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2021

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Россия

Мэр Коломны покончил с собой

Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, 46-летний Лебедев совершил самоубийство.

Полицейский автомобиль

Полицейский автомобиль (фото из архива)

Мэр подмосковной Коломны, 46-летний Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Эту информацию в пятницу, 2 июля, привело агентство РБК со ссылкой на источник в главном управлении (ГУ) МВД по Московской области.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев и прокурор Коломенского городского округа Александр Рубанов.

Повод для возможного суицида выясняется

Что послужило поводом для смерти Дениса Лебедева, устанавливается. По версии собеседника ТАСС, глава городского округа Коломна в течение нескольких дней мог употреблять алкоголь. Место происшествия осматривается на наличие предсмертных записок.

Правоохранительные органы пока ситуацию официально не комментируют.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. В 2003 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности "юриспруденция". В декабре 2011 года был избран депутатом Московской областной Думы. Занимал пост мэра Коломны с октября 2016 года.

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