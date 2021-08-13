Взрыв автобуса в Воронеже привел к гибели женщины и многим пострадавшим

В результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже 17 человек получили ранения, одна женщина скончалась. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в ночь на пятницу, 13 августа, в своем Telegram-канале.

У погибшей оторвало обе голени, был зафиксирован травматический шок 3-й степени. Как минимум трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

ЧП произошло вечером 12 августа около торгового центра "Галерея Чижова", взорвалось маршрутное такси "ПАЗ", следовавшее по маршруту 10А. Как сообщил прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов, на момент трагедии в салоне транспортного средства находились 35 человек. "Все сидячие места были заняты", - заявил он.

В Воронеж направлены сотрудники Главного управления криминалистики

Следственные действия на месте взрыва завершены. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ - о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены сотрудники Главного управления криминалистики.

Противоречивые сведения о причинах ЧП

Как сообщили несколько информагентств, предварительная причина ЧП - взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил агентству, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.

Один из источников агентства "Интерфакс" сообщил, что "газовые баллоны были установлены на крыше". Другой источник в свою очередь указал, что газового оборудования в автобусе не было.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил к утру обеспечить возможность проезда по улице Кольцовской, где произошла трагедия.

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