Скончался знаменитый тяжелоатлет Юрий Власов

В Москве на 86-м году жизни в субботу, 13 февраля, скончался знаменитый советский спортсмен, тяжелоатлет Юрий Власов. По словам его дочери Ирины, еще утром ее отец прекрасно себя чувствовал, он умер скоропостижно. Год назад Юрию Власову была сделана операция, но ему удалось полностью восстановиться.
Юрий Петрович Власов родился в Донецкой области в 1935 году. За свою спортивную карьеру он установил 31 мировой рекорд, четыре раза становился чемпионом мира. В 1960 году он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Риме, через четыре года, на Олимпиаде в Токио, занял второе место после Леонида Жаботинского. Власов стал первым человеком, сумевшим поднять вес в 200 кг.
После окончания карьеры в спорте Юрий Власов возглавлял Федерацию тяжелой атлетики, занимался литературной и политической деятельностью, в 1996 году баллотировался в президенты.
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Автор: Ефим Шуман