Скончался легендарный футболист Диего Марадона

Диего Марадона - один из самых известных футболистов на планете - скончался в возрасте 60 лет. Это подтвердил в среду, 25 ноября, официальный представитель Марадоны. По данным аргентинских СМИ, причиной смерти спортсмена стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

Сообщается, что Диего Марадона скончался в своем доме в городе Тигре в провинции Буэнос-Айрес. Ранее в тот же день в аргентинских СМИ появились известия о том, что Марадона находится в критическом состоянии.

За свою спортивную карьеру Диего Марадона провел 91 матч в составе сборной Аргентины, забив 34 гола. В 1986 году он стал чемпионом мира по футболу, в 1990-м - вице-чемпионом. Марадона являлся почетным гражданином Буэнос-Айреса.

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