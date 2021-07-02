 Скончался худрук театра ″Ромэн″ Николай Сличенко | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2021

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Россия

Скончался худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Николай Сличенко, ушедший из жизни в 86 лет, возглавлял цыганский театр "Ромэн" с 1977 года. "Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", - указали в театре.

Народный артист СССР, бывший художественный руководитель цыганского театра Ромэн Николай Сличенко (фото из архива)

Народный артист СССР Николай Сличенко (фото из архива)

Цыганский театр "Ромэн" в пятницу, 2 июля, сообщил о смерти своего художественного руководителя, народного артиста СССР Николая Сличенко. "Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небоскребе в созвездии "Тельца", память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", - говорится в сообщении театра.

Точная причина смерти на момент публикации материала не была известна. В мае Сличенко был госпитализирован из-за проблем с легкими и какое-то время находился в реанимации. Дату прощания с артистом в театре "Ромэн" сообщат дополнительно.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После войны мальчика отправили в цыганский колхоз. В 16 лет он отправился в Москву, где его приняли во вспомогательный состав труппы театра "Ромэн".

В 1972 году Сличенко окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а в 1977-м стал художественным руководителем театра "Ромэн". На сайте организации указано, что выдающиеся режиссерские работы Николая Сличенко подняли его (театр. - Ред.) на новую ступень.

Главные роли Николая Сличенко

За свою жизнь Сличенко сыграл более 60 театральных ролей. Актерскую славу принесли ему и кинороли - в первую очередь, в таких фильмах, как "Свадьба в Малиновке", "Мой остров синий" и "Военно-полевой романс", а также исполнение цыганских песен и романсов на стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Федора Тютчева и других поэтов.

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  • Любовь Георгиевна

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Надежда на новый дом

    Любовь Георгиевна всю свою жизнь прожила в Плеханово. Она с гордостью рассказывает о том, что у нее 17 детей, 30 внуков и 7 правнуков. Она - единственная цыганка из табора, которая участвует в проекте "Жилье для российской земли" и стоит в очереди на получение нового дома. Женщина не знает, когда очередь дойдет до нее, но в случае сноса жилья она, как многодетная мать, надеется получить новое.

  • Дом- самострой

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

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    Дом Любови Георгиевны находится недалеко от дороги, соединяющей так называемые "русскую" и "цыганскую" стороны поселка Плеханово. Между ними проложен газопровод, из-за которого 16 марта 2015 года разгорелся конфликт между цыганами, властями Плеханово и газовой службой.

  • Дом Любови Георгиевны

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

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    Любовь Георгиевна попросила сфотографировать ее дом и небольшой садик. "А то ведь скоро снесут", - говорит женщина. К 20 апреля все здания, у хозяев которых нет официального разрешения на строительство, должны были снести. Но пока этого не произошло.

  • Овца в Плеханово

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Ошибка с последствиями

    В таборе, по рассказам цыган, чтят собственные традиции. Одна из них - гостеприимство. Накануне Пасхи даже купили овцу, чтобы накрыть богатый стол. Одна из жительниц Плеханово рассказывает, что цыгане из табора - миролюбивые люди. А в день конфликта, 16 марта, "они подумали, что им хотят причинить зло, поэтому кинулись на ОМОН с палками. Они только потом поняли, что совершили ошибку".

  • Сгоревшие здания

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Власти против самостроя

    2 апреля 2016 года в Плеханово сгорело несколько построек. Они были расположены там, где газовая служба ликвидировала врезки в газопровод. В нелегальном потреблении газа ранее обвинили цыган. После конфликта, возникшего между представителями газовой службы и жителями цыганской части поселка, власти заявили о сносе самостроя. При отказе следовать постановлению суда пообещали действовать "жестко".

  • Снесенный дом в Плеханово

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Первый снесенный дом

    Согласно постановлению суда, цыгане самостоятельно должны быть снести 121 дом до 20 апреля. К 23 апреля они своими руками разобрали лишь одно здание. Теперь около его развалин спят собаки, а местные жители стараются обходить его стороной.

  • Пасхальные куличи

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Пасхальные куличи

    Куличи на подоконнике, а на окнах - наличники. Цыгане из поселка Плеханово считают себя православными, а поэтому Пасха для них является очень важным праздником.

    Автор: Элина Ибрагимова


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