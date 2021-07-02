Скончался худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Цыганский театр "Ромэн" в пятницу, 2 июля, сообщил о смерти своего художественного руководителя, народного артиста СССР Николая Сличенко. "Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небоскребе в созвездии "Тельца", память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", - говорится в сообщении театра.

Точная причина смерти на момент публикации материала не была известна. В мае Сличенко был госпитализирован из-за проблем с легкими и какое-то время находился в реанимации. Дату прощания с артистом в театре "Ромэн" сообщат дополнительно.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После войны мальчика отправили в цыганский колхоз. В 16 лет он отправился в Москву, где его приняли во вспомогательный состав труппы театра "Ромэн".

В 1972 году Сличенко окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а в 1977-м стал художественным руководителем театра "Ромэн". На сайте организации указано, что выдающиеся режиссерские работы Николая Сличенко подняли его (театр. - Ред.) на новую ступень.

Главные роли Николая Сличенко

За свою жизнь Сличенко сыграл более 60 театральных ролей. Актерскую славу принесли ему и кинороли - в первую очередь, в таких фильмах, как "Свадьба в Малиновке", "Мой остров синий" и "Военно-полевой романс", а также исполнение цыганских песен и романсов на стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Федора Тютчева и других поэтов.

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