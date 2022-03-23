 Скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2022

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Мир

Скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Дочь эмигранта из Чехословакии Мадлен Олбрайт стала первой женщиной, возглавившей внешнеполитическое ведомство США.

Мадлен Олбрайт, бывшая глава Госдепартамента США

Мадлен Олбрайт

Бывшая госсекретарь США Мадлен Корбел Олбрайт умерла на 85-м году жизни. Об этом говорится в сообщении от имени семьи Олбрайт, опубликованном в среду, 23 марта. Причиной смерти стал рак.

Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге в семье дипломата, при рождении получила имя Мария Яна Корбелова. В 1949 году ее семья попросила политического убежища в США, где в возрасте 20 лет Мадлен получила американское гражданство.

Свою политическую деятельность Олбрайт начала в качестве активиста Демократической партии. В 1978 году она стала членом Совета нацбезопасности при президенте Джимми Картере. В 1992 году победивший на президентских выборах Билл Клинтон назначил ее постоянным представителем США при ООН и членом своего кабинета. В период второго президентского срока Клинтона Олбрайт возглавила внешнеполитическое ведомство США. Она стала первой женщиной-госсекретарем и занимала этот пост в 1997-2001 годах. Олбрайт придерживалась жесткого внешнеполитического курса, в частности, она считала необходимым силовое урегулирование балканского кризиса конца 1990-х годов.

Олбрайт и Россия

Олбрайт впервыепосетила Россию 20-21 февраля 1997 года. Одним из результатов ее переговоров  с российским руководством стала разработка Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Организацией североатлантического договора и Российской Федерацией, подписанного сторонами в мае 1997 года. В нем  НАТО и Россия подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий".

После ухода со службы в 2001 году Олбрайт стала главой совета директоров Национального демократического института международных отношений.

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    Автор: Ксения Сафронова


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