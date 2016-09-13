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Шимон Перес
Публикации по теме
Тематическая страница "Шимон Перес".
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Контекст
В Иерусалиме прошла церемония прощания с Шимоном Пересом
В Иерусалиме прошла церемония прощания с Шимоном Пересом
Делегации из примерно 70 государств прибыли на похороны бывшего президента Израиля.
Политика
30.09.2016
30 сентября 2016 г.
01:08 мин.
В Иерусалиме прошла церемония похорон Переса
В Иерусалиме прошла церемония похорон Переса
Шимон Перес похоронен на Аллее национальных лидеров на мемориальном кладбище Израиля на Горе Герцля в Иерусалиме.
Политика
30.09.2016
30 сентября 2016 г.
Ведущие политики мира почтили память Шимона Переса
Ведущие политики мира почтили память Шимона Переса
Главы государств и правительств соболезнуют по случаю смерти экс-президента и премьер-министра Израиля Шимона Переса.
Политика
28.09.2016
28 сентября 2016 г.
Умер экс-президент Израиля Шимон Перес
Умер экс-президент Израиля Шимон Перес
Шимон Перес до конца жизни не переставал бороться за мир на Ближнем Востоке.
Политика
28.09.2016
28 сентября 2016 г.
01:14 мин.
Умер Шимон Перес - поборник мира на Ближнем Востоке
Умер Шимон Перес - поборник мира на Ближнем Востоке
Самый старый экс-президент в мире скончался в возрасте 93 лет.
Политика
28.09.2016
28 сентября 2016 г.
Экс-президент Израиля Шимон Перес госпитализирован
Экс-президент Израиля Шимон Перес госпитализирован
Шимон Перес госпитализирован после инсульта, он находится под наркозом и подключен к аппарату вентиляции легких.
13.09.2016
13 сентября 2016 г.
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