  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси

Шимон Перес

Публикации по теме

Тематическая страница "Шимон Перес".

Пропустить раздел Контекст

Контекст

external

В Иерусалиме прошла церемония прощания с Шимоном Пересом

В Иерусалиме прошла церемония прощания с Шимоном Пересом

Делегации из примерно 70 государств прибыли на похороны бывшего президента Израиля.
Политика30 сентября 2016 г.01:08 мин.
Иерусалим

В Иерусалиме прошла церемония похорон Переса

В Иерусалиме прошла церемония похорон Переса

Шимон Перес похоронен на Аллее национальных лидеров на мемориальном кладбище Израиля на Горе Герцля в Иерусалиме.
Политика30 сентября 2016 г.
Шимон Перес

Ведущие политики мира почтили память Шимона Переса

Ведущие политики мира почтили память Шимона Переса

Главы государств и правительств соболезнуют по случаю смерти экс-президента и премьер-министра Израиля Шимона Переса.
Политика28 сентября 2016 г.
external

Умер экс-президент Израиля Шимон Перес

Умер экс-президент Израиля Шимон Перес

Шимон Перес до конца жизни не переставал бороться за мир на Ближнем Востоке.
Политика28 сентября 2016 г.01:14 мин.
Шимон Перес

Умер Шимон Перес - поборник мира на Ближнем Востоке

Умер Шимон Перес - поборник мира на Ближнем Востоке

Самый старый экс-президент в мире скончался в возрасте 93 лет.
Политика28 сентября 2016 г.
Шимон Перес

Экс-президент Израиля Шимон Перес госпитализирован

Экс-президент Израиля Шимон Перес госпитализирован

Шимон Перес госпитализирован после инсульта, он находится под наркозом и подключен к аппарату вентиляции легких.
13 сентября 2016 г.
Показать больше