 Siemens поставит РЖД еще 13 высокоскоростных поездов ″Сапсан″ | Новости из Германии о России | DW | 08.06.2019

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Россия

Siemens поставит РЖД еще 13 высокоскоростных поездов "Сапсан"

Сумма контракта между РЖД и немецкой компанией составит почти 1,1 млрд евро. Больше половины этих средств уйдет на обслуживание "Сапсанов".

Поезд Сапсан на перроне

Российские железные дороги (РЖД) подписали контракт с Siemens на поставку и техобслуживание 13 высокоскоростных поездов Velaro, носящих в России название "Сапсан". Договор был подписан на ПМЭФ-2019 в пятницу, 7 июня.

Контекст

Скандал с газовыми турбинами в Крыму не повлиял на отношения с концерном Siemens, утверждают в РЖД. Российский монополист хочет закупить еще больше "Сапсанов". (16.08.2017)

Немецкий концерн подписал соглашение о техобслуживании скоростных поездов "Ласточка". Договор заключен на 40 лет. (18.06.2015)

Поезда будут произведены в немецком Крефельде, а элементы интерьера будут установлены на базе депо "Металлострой" в Санкт-Петербурге. Российские компании также обеспечат системы безопасности и оповещения пассажиров, установку фальшбортов. "Сапсаны" будут поставлены с сентября 2022 по июль 2023 года.

Сколько всего "Сапсанов" в России?

Общая стоимость контракта - почти 1,1 млрд евро. Из них чуть более 510 миллионов стоят сами поезда, 583 миллиона - обслуживание и ремонт в течение 30 лет.

Сейчас РЖД эксплуатируют 16 поездов "Сапсан", состоящих из 10 и 20 вагонов. Они курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой. Также в России активно эксплуатируются поезда типа "Ласточка", которые производит и обслуживает Siemens. В начале этого года глава Siemens Джо Кезер отмечал, что пунктуальность немецких поездов в России значительно выше, чем в самой Германии.

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