Siemens поставит РЖД еще 13 высокоскоростных поездов "Сапсан"

Российские железные дороги (РЖД) подписали контракт с Siemens на поставку и техобслуживание 13 высокоскоростных поездов Velaro, носящих в России название "Сапсан". Договор был подписан на ПМЭФ-2019 в пятницу, 7 июня.

Поезда будут произведены в немецком Крефельде, а элементы интерьера будут установлены на базе депо "Металлострой" в Санкт-Петербурге. Российские компании также обеспечат системы безопасности и оповещения пассажиров, установку фальшбортов. "Сапсаны" будут поставлены с сентября 2022 по июль 2023 года.

Сколько всего "Сапсанов" в России?

Общая стоимость контракта - почти 1,1 млрд евро. Из них чуть более 510 миллионов стоят сами поезда, 583 миллиона - обслуживание и ремонт в течение 30 лет.

Сейчас РЖД эксплуатируют 16 поездов "Сапсан", состоящих из 10 и 20 вагонов. Они курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой. Также в России активно эксплуатируются поезда типа "Ласточка", которые производит и обслуживает Siemens. В начале этого года глава Siemens Джо Кезер отмечал, что пунктуальность немецких поездов в России значительно выше, чем в самой Германии.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

С днем рождения, ICE! Король железных дорог Каждому немцу знакома аббревиатура ICE. По крайней мере, это утверждает немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn, по данным которого узнаваемость этого бренда в Германии достигает 100 процентов. Высокоскоростной поезд, название которого раcшифровывается как Intercity Express - визитная карточка немецких железнодорожников.

С днем рождения, ICE! Презентация новой модели Новую модель поезда ICE 4 (на фото справа, слева - использующийся сейчас ICE 3) представили в Берлине в декабре 2015 года. Обновленный поезд будет запущен в опытную эксплуатацию осенью 2016 года, а уже в следующем году начнет совершать регулярные рейсы. Длина ICE 4 - 350 метров, рассчитан он на перевозку 830 человек.

С днем рождения, ICE! Немецкий ICE с русским акцентом В России ICE связывают Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, и курсируют под именем "Сапсан". Поезда, построенные концерном Siemens, сократили время в пути между двумя столицами до 4 часов. Специально для высокоскоростного поезда были реконструированы железнодорожные пути, переезды, стрелки, сигнализация и контактная сеть на всем пути следования.

С днем рождения, ICE! Знаменитый предшественник Trans Europe Express (TEE) был стандартом для скоростных поездов, которые с 1957 по 1987 годы курсировали между европейскими странами. Вагоны в поездах этого типа были исключительно первого класса. На фотографии - легендарный поезд TEE "Рейнгольд" ("Золото Рейна").

С днем рождения, ICE! Туристический аттракцион Так выглядел интерьер TEE "Рейнгольд", поезда класса "люкс" 1960-х годов. На фото - клубный вагон с баром. Фанаты железной дороги и сегодня имеют возможность прикоснуться к истории и прокатиться на оригинальном поезде TEE в рамках специальных тематических туров, организуемых турагентствами.

С днем рождения, ICE! Летучие поезда В 1930-х годах тогдашняя железнодорожная компания Deutsche Reichsbahn сделала ставку на дизельные локомотивы. Более быстрые поезда вступили в соревнование с набирающими популярность автомобилями и самолетами. С 1933 года "летучие поезда" стали частью регулярного сообщения. Они значительно сократили время в пути между городами и стали предшественниками существующей сегодня сети скоростных ICE.

С днем рождения, ICE! Прадедушка ICE Уже в 1903 году были предприняты первые попытки создания высокоскоростного поезда. Трехфазный двигатель локомотива, построенный компанией Siemens, на испытательной трассе в Берлине сумел разогнать поезд до 210 км/ч. Однако дальнейшая разработка скоростных поездов продолжилась лишь после окончания Второй мировой войны.

С днем рождения, ICE! Международная конкуренция Самым быстрым из рельсовых поездов остается на сегодня французский TGV. Он был запущен в эксплуатацию еще в 1981 году. Его последняя модификация под названием TGV POS в 2007 году сумела достичь скорости 574 км/ч. Однако обычная скорость движения поезда не превышает пока 320 км/ч. Поезда, построенные на базе TGV, курсируют также в Германии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии и Италии.

С днем рождения, ICE! Из Пекина в Шанхай с ветерком В поездах серии Velaro больше нет, как у других составов подобного типа, тянущего локомотива: двигатели расположены прямо под вагонами. Самый быстрый из них курсирует в Китае под названием Harmony CRH 380A. В ходе тестового прогона в 2010 году поезд развил скорость в 486 км/ч. Сегодня он курсирует между Пекином и Шанхаем, преодолевая расстояние в 1318 километров в среднем за 5 часов.

С днем рождения, ICE! Япония - пионер высокоскоростного сообщения Еще до Франции Япония установила собственный скоростной рекорд на поезде "Синкансэн": в 1964 году к открытию Олимпийских игр в Токио был запущен первый состав, способный развивать скорость до 210 км/ч. Сегодня "Синкансэны" движутся с максимальной регулярной скоростью в 320 км/ч.

С днем рождения, ICE! Поезда быстрее самолетов Проект транспортной системы Hyperloop, где пассажирские капсулы движутся на воздушной подушке в специально построенных трубопроводах, был представлен в 2012 году американским бизнесменом Илоном Маском. Благодаря вакууму внутри герметичных труб, капсулы на электротяге могли бы развивать скорость до 1225 км/ч. Сейчас в США активно ведется строительство тестового полигона для Hyperloop. Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов

