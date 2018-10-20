 Siemens получил многомиллиардный контракт в Ираке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.10.2018

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Мир

Siemens получил многомиллиардный контракт в Ираке

Немецкий концерн займется расширением иракской электросети. Siemens удалось добиться контракта, несмотря на попытки администрации США помочь конкуренту - General Electric.

Флаги с надписью Siemens

Немецкий концерн Siemens в борьбе за многомиллиардный контракт в Ираке опередил американского конкурента - General Electric. В воскресенье, 21 октября, представители Siemens и министерства электроэнергетики Ирака подписали декларацию о намерениях касательно расширения иракской электросети, сообщили правительство в Багдаде и мюнхенский концерн.

Контекст

Скандалу, разразившемуся из-за попавших в Крым турбин, еще нет и полугода, а немецкий концерн уже готов вновь поставлять их в Россию. Он прогнулся? Нет, подстраховался, считает Андрей Гурков. (19.12.2017)

Демонстративный неприезд главы немецкого концерна Siemens Джо Кезера на встречу с президентом РФ свидетельствует о глубине конфликта вокруг поставки турбин в Крым, считает Андрей Гурков. (12.10.2017)

Речь идет о расширении мощностей на 11 гигаватт в течение ближайших четырех лет. По данным Siemens, это соответствует примерно половине нынешних энергомощностей в Ираке.

Заключение сделки до последнего момента висело на волоске. Президент США Дональд Трамп оказывал на правительство Ирака политическое давление, чтобы заставить Багдад отдать контракт General Electric.

Однако Siemens, вдобавок к расширению электросети, обещал Ираку помощь в борьбе с коррупцией, создании новых рабочих мест и строительстве новых школ и больниц. Это - ключевые элементы в деле построения нового Ирака, отметил глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser).

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    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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