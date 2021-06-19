Север Калифорнии охвачен крупным лесным пожаром

Американский штат Калифорния вновь столкнулся с сильным лесным пожаром. К вечеру воскресенья, 8 августа. пламенем были охвачены 187,5 тысячи гектаров. Это больше площади Лос-Анджелеса. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

В борьбе с огнем участвуют тысячи человек. Губернатор самого населенного штата Гэвин Ньюсом посетил пострадавшие районы и выразил "глубокую благодарность" пожарным.

Огонь вспыхнул в середине июля. По оценкам профильных служб, его удастся потушить не ранее чем через 2 недели. Слабые ветра благоприятствуют тушению.

Смотрите также: