Семейная жизнь белых аистов в Германии (фото)

Петерсхаген • 30 лет назад в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия почти не осталось белых аистов, так что дорогу к редким гнездам этих птиц даже обозначали специальными указателями для любителей природы: "Storchennest".

Сейчас ситуация значительно улучшилась. Только в районе Минден-Люббекке потомство этой весной выводит более 110 пар. За семейной жизнью здешних аистов посчастливилось понаблюдать фотокорреспонденту информационного агентства dpa.

Белые аисты в Петерсхагене. Фотографии

Смотрите также:

