Сбитый "Боинг": На Иран подан иск в Международный суд ООН

Великобритания, Украина, Швеция и Канада не смогли договорится с Ираном о компенсации жертвам крушения “Боинга” и обратились в международный суд. Украинский лайнер был сбит в 2020 году вооруженными силами Ирана.

Великобритания, Украина, Швеция и Канада во вторник, 4 июля, подали совместное заявление о возбуждении дела против Ирана в Международный суд ООН, говорится в распространенном в среду пресс-релизе суда. Заявление подано в связи с крушением украинского авиалайнера, которое произошло 8 января возле Тегерана.

На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, спастись не удалось никому. В списках погибших - 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 граждан Украины и 10 граждан Швеции, а также несколько пассажиров из других государств (включая 3 граждан ФРГ).

В заявлении отмечается, что Иран "не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами", а также "не принял всех практических действий для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, описанного в статье 1 Монреальской конвенции".

Великобритания, Украина, Швеция и Канада пытались договориться с Ираном

Представители правительств Канады, Великобритании, Швеции и Украины 6 января 2022 года опубликовали заявление о том, что оставили попытки привлечь Иран к переговорам о выплате компенсаций за сбитый в 2020 году украинский "Боинг" и постараются решить этот вопрос в соответствии с международным правом.

"Несмотря на все наши усилия за последние два года и многочисленные попытки урегулировать этот вопрос путем переговоров, международная группа пришла к выводу, что дальнейшие попытки обсуждать компенсации за сбитый самолет, выполнявший рейс PS 752, на данный момент бесполезны", - говорилось в документе.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложенные Тегераном выплаты семьям погибших - по 80 тысяч долларов (70 900 евро), сочтя эти суммы недостаточными.

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