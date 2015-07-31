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Санкт-Паули

Район Гамбурга и одноименный футбольный клуб

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Контекст

Оливия Джонс

Откровения дрэг-квин стали бестселлером

Откровения дрэг-квин стали бестселлером

В Германии только что вышла в свет книга самой известной дрэг-квин Оливии Джонс "Без грима".
Культура29 апреля 2021 г.
Гамбург

350 черепов Санкт-Паули

350 черепов Санкт-Паули

Единственная в Гамбурге костница находится в районе Санкт-Паули в барочной церкви Святого Иосифа.
Туризм17 ноября 2018 г.
Дениз Наки

В Германии обстрелян автомобиль футболиста

В Германии обстрелян автомобиль футболиста

Футболист Дениз Наки считает, что к обстрелу его автомобиля причастны спецслужбы Турции.
Политика8 января 2018 г.
Гамбург

Пассажирские причалы Санкт-Паули в Гамбурге

Пассажирские причалы Санкт-Паули в Гамбурге

Эти пассажирские причалы построили в Гамбурге в 1907-1909 годах.
Туризм29 декабря 2016 г.
Гамбург

Зенитная башня в гамбургском районе Санкт-Паули

Зенитная башня в гамбургском районе Санкт-Паули

Этот высотный бункер был частью системы ПВО, созданной в Гамбурге во время Второй мировой войны.
Туризм21 декабря 2016 г.
Писающий мужчина

Сан-Франциско учится у Гамбурга: стены мочатся в ответ

Сан-Франциско учится у Гамбурга: стены мочатся в ответ

В Гамбурге давно используется спецлак для защиты стен домов от посетителей ночных развлекательных заведений.
31 июля 2015 г.
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