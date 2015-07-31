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Санкт-Паули
Район Гамбурга и одноименный футбольный клуб
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Контекст
Откровения дрэг-квин стали бестселлером
Откровения дрэг-квин стали бестселлером
В Германии только что вышла в свет книга самой известной дрэг-квин Оливии Джонс "Без грима".
Культура
29.04.2021
29 апреля 2021 г.
350 черепов Санкт-Паули
350 черепов Санкт-Паули
Единственная в Гамбурге костница находится в районе Санкт-Паули в барочной церкви Святого Иосифа.
Туризм
17.11.2018
17 ноября 2018 г.
В Германии обстрелян автомобиль футболиста
В Германии обстрелян автомобиль футболиста
Футболист Дениз Наки считает, что к обстрелу его автомобиля причастны спецслужбы Турции.
Политика
08.01.2018
8 января 2018 г.
Пассажирские причалы Санкт-Паули в Гамбурге
Пассажирские причалы Санкт-Паули в Гамбурге
Эти пассажирские причалы построили в Гамбурге в 1907-1909 годах.
Туризм
29.12.2016
29 декабря 2016 г.
Зенитная башня в гамбургском районе Санкт-Паули
Зенитная башня в гамбургском районе Санкт-Паули
Этот высотный бункер был частью системы ПВО, созданной в Гамбурге во время Второй мировой войны.
Туризм
21.12.2016
21 декабря 2016 г.
Сан-Франциско учится у Гамбурга: стены мочатся в ответ
Сан-Франциско учится у Гамбурга: стены мочатся в ответ
В Гамбурге давно используется спецлак для защиты стен домов от посетителей ночных развлекательных заведений.
31.07.2015
31 июля 2015 г.
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