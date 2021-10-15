"Руси сидящей" отказано в иске к Минюсту РФ из-за претензий к логотипу

Правозащитники требуют отказаться от претензий к логотипу - двуглавому орлу с кандалами и дубинкой. В Минюсте считают, что он показывает Россию государством, "основной целью которого являются обвинения и наказания".
Гагаринский районный суд Москвы в четверг, 14 октября, отказал Фонду помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" в иске к столичному управлению Минюста России из-за претензий этого ведомства к логотипу фонда, сообщила газета "Коммерсант". Правозащитники требовали от Минюста отказаться от претензий к логотипу "Руси сидящей" - двуглавому орлу с кандалами и дубинкой в лапах, одетому одновременно в тюремную робу и форму надзирателя.
Министерство юстиции усмотрело в использовании орла признаки надругательства над российским гербом и вынес "Руси сидящей" предупреждение о возможном штрафе по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение законного предписания госоргана, до 20 тыс. руб.). В ответ фонд обратился в суд с иском, в котором указал, что у России нет монополии на использование двуглавого орла, который символизирует государственную власть в целом ряде стран.
По словам главы юридического департамента "Руси сидящей" Ольги Подоплеловой, суд, прежде чем отказать фонду в иске, отказал ему и в проведении геральдической экспертизы, на которой настаивали в НКО.
Представитель Минюста в письменных пояснениях суду отметил, что "понятие надругательства в законодательстве РФ отсутствует", и в данном случае его ведомство под надругательством понимает "изображение России через государственный герб РФ в качестве государства, в котором одни сажают (дубинка и китель), а другие сидят (кандалы и тюремная форма)". По мнению представителя, логотип "Руси сидящей" вступает в противоречие с Конституцией России и показывает страну "в качестве государства, основной целью которого являются обвинения и наказания".
В Минюсте настаивают на нецелесообразности геральдической экспертизы, но готовы согласиться на проведение экспертизы собственных аргументов из вынесенного предупреждения: "Требуется именно филолого-лингвистическая экспертиза понятия "надругательство", - пояснил чиновник. Юристы фонда сообщили, что уже через неделю подадут апелляцию на отказ суда в удовлетворении иска к Минюсту.
Рисунок орла в робе и с дубинкой был создан известным карикатуристом Алексеем Мериновым в 1998 году в качестве иллюстрации к статье в газете "Московский комсомолец". В заключении профессора Оксфордского университета Андрея Зорина (было представлено фондом и приобщено к материалам суда) указывалось, что данный логотип не является репликой герба конкретно Российской Федерации.
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