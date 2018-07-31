 RTR-Moldova назначен штраф за трансляцию парада Победы из Москвы | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2018

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Европа

RTR-Moldova назначен штраф за трансляцию парада Победы из Москвы

Ранее в Молдавии вступил в силу запрет показа новостей и аналитических программ из РФ и других стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Парад победы на Красной площади 9 мая 2018 года

Парад победы на Красной площади 9 мая 2018 года

Молдавский Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) оставил в силе штраф, наложенный на телеканал RTR-Moldova за трансляцию в прямом эфире парада Победы на Красной площади. На заседании в Кишиневе в среду, 1 августа, члены регулятора единогласно отклонили апелляцию канала на наказание, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс".

По жалобе RTR-Moldova пройдет еще одно голосование, после которого канал сможет оспорить решение КСТР в суде. Руководство RTR-Moldova, в частности, утверждает, что парад Победы был показан в рамках трансляции его собственных передач и не был ретрансляцией программ российского телевидения. Ранее гендиректор RTR-Moldova Евгений Сергеев заявлял, что закон запрещает информационные и аналитические программы, но не фильмы или прямые трансляции с событий.

Контекст

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Молдавия запретила ретрансляцию с каналов РФ

В начале февраля 2018 года в Молдавии вступили в силу поправки в Кодекс о телерадиовещании, запрещающие ретрансляцию новостей и аналитических программ, произведенных в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В число таких государств входит Россия.

В начале июня Конституционный суд отклонил запрос президента Молдавии Игоря Додона, добивавшегося признания закона неконституционным. Позже КСТР оштрафовал RTR-Moldova на 85 000 леев (более 5 000 долларов) за трансляцию в прямом эфире парада Победы, проходившего на Красной площади в Москве 9 мая. Ранее канал уже был оштрафован за ретрансляцию трех сюжетов "Россия 1" и обжаловал это решение в суде. Канал Prime также получил штраф за трансляцию в прямом эфире выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

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    Автор: Александра Елкина


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