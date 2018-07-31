RTR-Moldova назначен штраф за трансляцию парада Победы из Москвы

Молдавский Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) оставил в силе штраф, наложенный на телеканал RTR-Moldova за трансляцию в прямом эфире парада Победы на Красной площади. На заседании в Кишиневе в среду, 1 августа, члены регулятора единогласно отклонили апелляцию канала на наказание, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс".

По жалобе RTR-Moldova пройдет еще одно голосование, после которого канал сможет оспорить решение КСТР в суде. Руководство RTR-Moldova, в частности, утверждает, что парад Победы был показан в рамках трансляции его собственных передач и не был ретрансляцией программ российского телевидения. Ранее гендиректор RTR-Moldova Евгений Сергеев заявлял, что закон запрещает информационные и аналитические программы, но не фильмы или прямые трансляции с событий.

Молдавия запретила ретрансляцию с каналов РФ

В начале февраля 2018 года в Молдавии вступили в силу поправки в Кодекс о телерадиовещании, запрещающие ретрансляцию новостей и аналитических программ, произведенных в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В число таких государств входит Россия.

В начале июня Конституционный суд отклонил запрос президента Молдавии Игоря Додона, добивавшегося признания закона неконституционным. Позже КСТР оштрафовал RTR-Moldova на 85 000 леев (более 5 000 долларов) за трансляцию в прямом эфире парада Победы, проходившего на Красной площади в Москве 9 мая. Ранее канал уже был оштрафован за ретрансляцию трех сюжетов "Россия 1" и обжаловал это решение в суде. Канал Prime также получил штраф за трансляцию в прямом эфире выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России "Глобальная прачечная" Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России В центре схемы - молдавский Moldindconbank… После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России ..и латвийский банк Trasta Komercbanka В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована. Автор: Александра Елкина

