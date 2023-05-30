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Город в России, районный центр Ярославской области. Численность населения - 28 тысяч человек.
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Новости
06.11.2023
6 ноября 2023 г.
В Германии фиксируется рост числа антисемитских преступлений
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
ЕК: Всплеск антисемитизма напоминает самые мрачные времена
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
На жительницу Лиона еврейского происхождения напали с ножом
30.10.2023
30 октября 2023 г.
В Германии задержан депутат парламента Баварии от АдГ
28.10.2023
28 октября 2023 г.
В Баварии новый член парламента от АдГ объявлен в розыск
27.10.2023
27 октября 2023 г.
В Германии бастуют работники розничной и оптовой торговли
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Путин про курятину, или Протестные настроения в курятнике
Путин про курятину, или Протестные настроения в курятнике
Путин отчитал главу Минсельхоза за рост цен на курицу. Даже новости из курятника не радуют президента РФ. Карикатура DW.
Политика
26.10.2023
26 октября 2023 г.
Год назад Лукашенко запретил рост цен в РБ. Это сработало?
Год назад Лукашенко запретил рост цен в РБ. Это сработало?
Сдерживание цен - это действенная мера или популизм Лукашенко, за который платят белорусы? DW спросила экспертов.
Экономика и бизнес
18.10.2023
18 октября 2023 г.
В Казахстане растет число бедных. С чем это связано?
В Казахстане растет число бедных. С чем это связано?
В Казахстане официально зафиксировано падение уровня жизни населения и выросло число бедных. В чем причина?
Политика
14.10.2023
14 октября 2023 г.
Нападение ХАМАС на Израиль: что еще устроили террористы
Нападение ХАМАС на Израиль: что еще устроили террористы
В результате нападения ХАМАС на Израиль выросли цены на нефть. Карикатура DW о последствиях действий террористов.
Конфликты
09.10.2023
9 октября 2023 г.
"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях
"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях
Экономист Азамат Акенеев рассказал DW, как повлияют на экономику Кыргызстана санкции против РФ.
Экономика и бизнес
04.10.2023
4 октября 2023 г.
Атака дронов на Ростов-на-Дону: Россия к ней готовилась?
Атака дронов на Ростов-на-Дону: Россия к ней готовилась?
Некоторые данные указывают на то, что РФ могла ожидать удара беспилотниками по Ростову-на-Дону. Что об этом известно?
Конфликты
07.09.2023
7 сентября 2023 г.
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09.08.2023
9 августа 2023 г.
Устоит ли "брандмауэр" немецких консерваторов от АдГ?
Председатель ХДС Фридрих Мерц допустил сотрудничество с АдГ на коммунальном уровне. Детали вспыхнувшей дискуссии - у DW.
Политика
24.07.2023
24 июля 2023 г.
Конец "зерновой сделки": что это означает и чего ожидать?
Срок действия соглашения об экспорте зерна, участниками которого являются РФ, Турция, Украина и ООН, истекает 17 июля.
Экономика и бизнес
05.07.2023
5 июля 2023 г.
Глава спецслужбы об угрозах для ФРГ: война и пропаганда РФ
Ведомство по охране конституции ФРГ представило ежегодный доклад. Среди основных угроз безопасности Германии названа РФ.
Политика
20.06.2023
20 июня 2023 г.
Немецкий бизнес в опасности?
Условия для бизнеса в Германии становятся все хуже. Только в инфраструктуре и финансах Германия остается лидером.
Экономика и бизнес
12.06.2023
12 июня 2023 г.
02:57 мин.
Чем рост температуры на 2,7 градуса грозит миллиардам людей
Нынешняя политика в области борьбы с изменением климата губительна. Что предлагают эксперты?
Природа и окружающая среда
30.05.2023
30 мая 2023 г.