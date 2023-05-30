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Город в России, районный центр Ярославской области. Численность населения - 28 тысяч человек.

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Новости

6 ноября 2023 г.

В Германии фиксируется рост числа антисемитских преступлений

5 ноября 2023 г.

ЕК: Всплеск антисемитизма напоминает самые мрачные времена

5 ноября 2023 г.

На жительницу Лиона еврейского происхождения напали с ножом

30 октября 2023 г.

В Германии задержан депутат парламента Баварии от АдГ

28 октября 2023 г.

В Баварии новый член парламента от АдГ объявлен в розыск

27 октября 2023 г.

В Германии бастуют работники розничной и оптовой торговли

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Контекст

Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин в окружении куриц, одна из них "говорит": "Цены на курятину выросли!", другая "подтверждает": "Это слишком дорого", Путин отвечает: "Ай-ай-ай как же так?".

Путин про курятину, или Протестные настроения в курятнике

Путин про курятину, или Протестные настроения в курятнике

Путин отчитал главу Минсельхоза за рост цен на курицу. Даже новости из курятника не радуют президента РФ. Карикатура DW.
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Карикатура DW: человек в черной униформе с надписью "ХАМАС", маске-балаклаве и с автоматом за плечами поджигает биржевой график, который отображает рост цен на нефть.

Нападение ХАМАС на Израиль: что еще устроили террористы

Нападение ХАМАС на Израиль: что еще устроили террористы

В результате нападения ХАМАС на Израиль выросли цены на нефть. Карикатура DW о последствиях действий террористов.
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Атака дронов на Ростов-на-Дону: Россия к ней готовилась?

Некоторые данные указывают на то, что РФ могла ожидать удара беспилотниками по Ростову-на-Дону. Что об этом известно?
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