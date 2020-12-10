Российских заключенных планируют отправить на очистку Арктики

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует привлечь осужденных для очистки Арктики от загрязнений. Об этом заявила глава управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН РФ Елена Коробкова на форуме "Арктика: настоящее и будущее", сообщает агентство "Интерфакс" в четверг, 10 декабря.

Территориальные органы ФСИН РФ и власти субъектов, относящихся к арктической зоне, прорабатывают вопрос привлечения осужденных к очистке арктической зоны от загрязнений, заявила Коробкова. По ее словам, соответствующие договоренности достигнуты, в частности, в Красноярском крае, где власти Норильска уже предоставили помещение для создания исправительного центра на 56 человек.

ФСИН РФ предлагает "взаимовыгодное сотрудничество" организациям, занимающимся очисткой арктической зоны, отметила Коробкова, пояснив, что для проживания заключенных в Арктике планируется использовать модульные конструкции.

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