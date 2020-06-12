 Россия ввела санкции против Петра Порошенко и ряда других украинцев | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2020

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Россия

Россия ввела санкции против Петра Порошенко и ряда других украинцев

Правительство РФ расширило санкционный список физических и юридических лиц и подконтрольных им организаций, составленный в 2018 году "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины".

Экс-президент Украины Петр Порошенко

Россия заморозила счета экс-президента Украины Петра Порошенко на территории РФ

Правительство России расширило список лиц, к которым применяются "специальные экономические меры" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 22 октября 2018 года, внеся в этот список экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего главу украинской партии "Голос" Святослава Вакарчука и 39 других персон. Соответствующее постановление правительства РФ от 31 августа 2020 года было опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу, 4 сентября.

Указывается, что в санкционном списке находятся физические и юридические лица, а также контролируемые ими организации. Под специальными экономическими мерами, действующими в отношении них, понимается замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ.

Как оговаривается в постановлении правительства РФ от 1 ноября 2018 года, содержащем первоначальный санкционный список, эти меры были приняты "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Кого Россия добавила в украинский санкционный список

В списке 2018 года было указано 68 физических и юридических лиц и организаций. Постановление правительства от 31 августа 2020 года дополнило его еще 41 именем.

Кроме Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и других лиц, речь идет о нынешней главе партии "Голос", депутате Верховной рады Кире Рудик, советнике первого вице-премьера Украины Степане Кубиве, председателе Независимого профсоюза горняков Украины Михаиле Волынеце и экс-представителе президента Украины в Верховной раде Ирине Луценко.

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    Автор: Ирина Шпаковская


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