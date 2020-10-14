Лига наций: сборная России по футболу сыграла вничью с Венгрией, недобрав очков

Сборная России на "ВТБ Арене" в домашнем матче в Москве в среду, 14 октября, сыграла вничью с командой Венгрии (0:0). Футболисты встретились в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Судил игру английский арбитр Майкл Оливер.

Впервые за два года у сборной России - нулевая ничья. Октябрьская сессия команде Станислава Черчесова пока не принесла ни одной победы. В четверг, 8 октября, она проиграла шведам (1:2), а позднее, 11 октября, завершила матч ничьей с Турцией (1:1).

"В плане очков мы недобрали, мы настраивались на две победы, но не удалось этого сделать", - сказал Черчесов на пресс-конференции.

В группе 3 лиги B россияне пока лидируют (8 очков). У Венгрии - второе место (7 очков). В двух заключительных матчах группового этапа Лиги наций россияне сыграют 15 ноября в Стамбуле против сборной Турции и 18 ноября в Белграде против команды Сербии.

Португалия разгромила Швецию

В четвертом туре Лиги наций Португалия разгромила Швецию со счетом 3:0. Дубль сделал португальский футболист, полузащитник английского "Ливерпуля" Диогу Жота. Франция одержала верх над Хорватией (2:1) благодаря голу Килиана Мбаппе (нападающий "Пари Сен-Жермен") на 79-й минуте. В составе сборной Хорватии отличился атакующий полузащитник клуба ЦСКА Никола Влашич.

Италия сыграла вничью с Нидерландами (1:1). Голами обменялись Лоренцо Пеллегрини (16-я минута) и Донни ван де Бек (25-я минута). Сборная Англии проиграла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне Дании (0:1), держа оборону в меньшинстве с 31-й минуты после удаления Гарри Магуайра.

Грузинская сборная сыграла вничью с командой Северной Македонии - 1:1, молдавские футболисты проиграли со счетом 0:4 сборной Словении, белорусская команда одержала верх над казахстанской сборной - 2:0, вничью - 1:1 - сыграли команды Эстонии и Армении, нулевой ничьей закончился матч сборных Литвы и Албании.

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