Россия намерена продать Ирану современный спутник-шпион

Россия готовится продать Ирану современный спутник-шпион, эта сделка может быть завершена в ближайшие месяцы, сообщила вечером в четверг, 10 июня, газета The Washington Postсо ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, спутник Kanopus-V, оснащенный камерой с высоким разрешением, значительно усилит потенциал вооруженных сил Ирана в сфере мониторинга.

Этот аппарат могут уже вскоре запустить в космос с территории России. Официально Kanopus-V - гражданский спутник, однако, согласно The Washington Post, в переговорах с Москвой о его продаже участвовали высокопоставленные представители иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые с этой целью неоднократно ездили в Россию.

С помощью Kanopus-V Иран получит возможность фотографировать из космоса объекты в Израиле или передвижения американских войск в Ираке и в регионе Персидского залива. Москва пока никак не комментировала сообщение The Washington Post. В то же время Россия и Иран в прошлом неоднократно заявляли о намерениях совместно осваивать космос.

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