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В мае Киев подвергался атакам с воздуха уже 12 разФото: SERGEI SUPINSKY/AFP
ПолитикаУкраина

Россия подвергла Киев новым массированным ударам с воздуха

Сергей Ромашенко
8 мин. назад

Воздушная тревога в украинской столице длилась более трех часов. Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении всех 36 дронов-камикадзе.

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Столица Украины Киев в ночь на четверг, 25 мая, вновь подверглась российским ударам с воздуха, сообщил в Telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко. По его словам, удары были массированными, воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов. Попко также сообщил, что Киев подвергся нескольким волнам нападений и Россия, по предварительным данным, применила барражирующие дроны-камикадзе иранского производства.

По сообщению Воздушных сил Украины, по Киеву было выпущено 36 дронов, все они были уничтожены.

Власти Украины сообщили о воздушных ударах и по другим городам. Воздушная тревога звучала в частности, в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.

С начала мая Россия вновь усилила ночные обстрелы Киева. Всего четыре дня назад российские войска подвергли город массированному ракетному обстрелу. По словам Сергея Попко, в мае Киев подвергался бомбардировкам уже 12 раз.

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