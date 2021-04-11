 ″Роскосмос″ теряет зарубежных партнеров из-за санкций США | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2021

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Россия

"Роскосмос" теряет зарубежных партнеров из-за санкций США

В 2020 году ряд иностранных компаний отказался поставлять в Россию комплектующие. Из-за ограничения доступа к технологиям "Роскосмос" не может выполнить в срок ряд госзаказов.

Выставка Роскосмоса

Российская госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году столкнулась с отказом ряда иностранных компаний поставлять в Россию комплектующие из-за введенных против РФ санкций США. "У нас были в прошлом году случаи отказа отдельных компаний от поставки элементов, которые были необходимы для выполнения гособоронзаказа, и эти элементы не изготавливались на территории России. Это был официальный отказ, теперь они должны нам деньги. Разумеется, мы будем делать все, чтобы они нам их вернули", - сказал первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью "Интерфаксу" в понедельник, 12 апреля.

Ранее Овчинников сообщил, что "Роскосмос" из-за ограничения доступа к критически важным технологиям вследствие американских санкций не может выполнить в срок ряд госконтрактов, что, по его словам, "сказывается негативно на экономике предприятия и на экономике корпорации в целом". В санкционном списке США находятся самарский РКЦ "Прогресс", "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш) и ряд других российских предприятий.

Поставка ракетных двигателей в США

Россия, несмотря на санкции, по-прежнему поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance и РД-181 - для Orbital ATК, которые применяются в ракетах Antares для отправки грузовых кораблей Cygnus на Международную космическую станцию (МКС).

По словам Максима Овчинникова, продажа в США двигателей РД-180/РД-181 приносит НПО "Энергомаш" около трети общей выручки - от 10 до 13 млрд рублей. В России уже неоднократно выдвигались предложения о прекращении поставок российских двигателей в США в ответ на американские санкции.

Овчинников признал, что для "Энергомаша" это стало бы "достаточно знаковой потерей в экономике". В то же время он сообщил, что прорабатываются варианты поставок ракетных двигателей другим заказчикам, "чтобы уходить от прямой зависимости только от одного-двух-трех заказчиков на этом рынке". В 2021 году "Энергомаш" планировал поставить в США не менее 10 ракетных двигателей РД-180/РД-181.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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