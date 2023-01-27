Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР

В надзорном ведомстве пояснили, что доступ ограничен "за распространение фейков". ЦРУ выразило намерение сотрудничать с россиянами, несогласными с войной России против Украины.

На территории России ограничен доступ к сайтам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США. Соответствующее данные в пятницу, 27 января, появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

По данным сервиса, доступ ограничивается к сайтам www.cia.gov, www.fbi.gov и rewardsforjustice.net. В Роскомнадзоре пояснили, что сайты ЦРУ и ФБР заблокированы "за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ", поскольку на данных сайтах выявлены материалы, "содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы РФ".

Вербовка несогласных с войной россиян

В ноябре начальник службы разведки ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что его ведомство намерено сотрудничать с россиянами, несогласными с войной России против Украины, и ищет таких людей по всему миру. Еще в мае ЦРУ распространило на официальном сайте и в соцсетях специальные памятки на русском языке, в которых объяснено, как безопасно связаться со спецслужбой. Один из сотрудников ЦРУ в разговоре с журналистами заявил, что эти инструкции предназначены для "тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из-за несправедливой войны, которую ведет российское правительство".

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на бывших сотрудников ЦРУ, отмечала, что война России против Украины создала благодатную почву для вербовки новых агентов среди военных, бизнесменов и всех тех, кто покинул Россию после начала вторжения в Украину.

В свою очередь ФБР регулярно запускает рекламные кампании в соцсетях на различных языках, в том числе на русском. Например, в январе спецслужба распространила в Facebook сообщение о том, что мобилизация может радикально изменить жизнь, и попросила связаться с агентами ФБР.

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