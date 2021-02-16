Rosenmontag

Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

Не менее 30 человек, в том числе несколько детей, ранены после наезда автомобиля на толпу во время карнавального шествия в Фолькмарзене (земля Гессен). Полиция ведет расследование по статье о предумышленном убийстве.