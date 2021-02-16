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Rosenmontag

Ein Mottowagen mit einer Figur des russischen Präsidenten Putin, dem ein kleiner Nawalny in den Schritt tritt, steht vor der Wagenbauhalle. Die Düsseldorfer Karnevalisten haben am Rosenmontag acht ihrer berühmten «Motto-Wagen» auf die Straße geschickt. Pandemiebedingt sollten die überlebensgroßen Karikaturen nicht als Zug, sondern getrennt voneinander durch die Stadt rollen. Die Route blieb streng geheim, um Menschenansammlungen zu vermeiden. +++ dpa-Bildfunk +++

Навальный наносит удар Путину в Дюссельдорфе (фото) 16.02.2021

Из-за пандемии карнавал в Германии в этом году отменен, но по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки, а в Кельне устроили кукольное шествие.

11.02.2021 Lorenz geht mit Pappnase auf der Maske vor dem Dom entlang. Wegen Corona fällt der Straßenkarneval in Nordrhein-Westfalen aus. +++ dpa-Bildfunk +++

Шутдаун в Германии. Карнавала не будет - да здравствует карнавал! (фото) 11.02.2021

В Германии пришло время уличного карнавала, но из-за пандемии на улицах будет пусто. Власти настоятельно призвали проявить благоразумие и оставаться дома.

Puppenspieler Charly Kemmerling hält am 21.09.2017 im Hänneschen Theater in Köln (Nordrhein-Westfalen) zwei Stockpuppen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Präsidenten der USA, Donald Trump, darstellen sollen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa ++

В Кельне придумали, как провести карнавальное шествие в пандемию (фото) 23.12.2020

Несмотря на пандемию, главное карнавальное шествие в Кельне должно состояться. Оно будет разыграно с помощью кукол, записано и показано по телевидению.

06.10.2020 People wearing face masks walk in front of the Colosseum, as local authorities in the Italian capital Rome order face coverings to be worn at all times out of doors in an effort to counter rising coronavirus disease (COVID-19) infections, in Rome, Italy October 6, 2020. REUTERS/Remo Casilli

Коронавирус: в Италии более одного миллиона инфицированных 11.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 52 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 36 млн пациентов. DW следит за событиями 11 ноября.
ARCHIV - 11.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Karnevalisten feiern in der Stadt. Der Bund Deutscher Karneval (BDK) will trotz Corona auch im kommenden Winter feiern. Die sogenannte närrische Session 2020/21, die am 11. November beginnt, werde nicht abgesagt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

11 ноября в условиях пандемии: в Германии отменяют всё 11.11.2020

Из-за пандемии коронавируса в этом году в Германии не будут отмечать открытие традиционного карнавала и другие праздники. Откладывается и лыжный сезон.
ARCHIV - 24.02.2020, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Motivwagen zum Coronavirus zieht beim Rosenmontagszug über die Strecke. (zu dpa/lnw:Karnevalisten: Session 2021 wird kommen - aber wohl anders) Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии из-за пандемии отменяют массовые карнавальные мероприятия 18.09.2020

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия заявили о запрете больших карнавальных мероприятий. Из-за этих ограничений провести карнавал практически невозможно.
24.02.2020 igures depicting the coronavirus vs carneval virus are pictured during the Rosenmontag (Rose Monday) parade in Duesseldorf, Germany February 24, 2020. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Из-за коронавируса в Германии могут отменить традиционный карнавал 19.08.2020

По мнению германских политиков, провести карнавал "как обычно" в условиях пандемии не представляется возможным.
24.02.2020, Spanien, Campo De Criptana: Ein als Holocaust-Opfer verkleideter Mann und als Nazi-Soldaten verkleidete Frauen nehmen an einem Karnevalsumzug teil. Der spanische Karnevalsumzug mit einer als Nazis verkleideten Gruppe hat über die Landesgrenzen hinaus für Ärger und Entrüstung gesorgt. Foto: Rey Sotolongo/Europa Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Мадриде возмущены банализацией Холокоста на карнавале в испанском городке 26.02.2020

Участники карнавального шествия были одеты в костюмы нацистов и узников концлагерей. Посол Израиля в Испании назвала это действо "насмешкой над жертвами Холокоста".

Наезд на карнавальное шествие в Фолькмарзене - мотивы неизвестны (25.02.2020) 25.02.2020

В Фолькмарзене более 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие. Мотивы водителя, 29-летнего гражданина Германии, пока остаются неизвестными.

Коронавирус на севере Италии и на Тенерифе (25.02.2020) 25.02.2020

50 тысяч итальянцев оказались в карантинной зоне. Как и сотни туристов, находящихся в отеле Costa Adeje Palace на канарском острове Тенерифе. Что ЕС намерен предпринять против распространения коронавируса?
Nubbelverbrennung beim Veilchendienstagszug in Porz-Zündorf. Köln, 05.03.2019 | Verwendung weltweit

Чучела отпущения - главные герои проводов Масленицы по-немецки (фото) 25.02.2020

Что в России, Украине и Беларуси - Масленица, то в Германии - карнавал, после которого наступает Великий пост.
Berliner liegen am 07.02.2013 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) während der Weiberfastnacht bei einem Bäcker in der Auslage. Foto: Caroline Seidel | Verwendung weltweit

Антикулинарный тренд из Германии: сладкие пончики с вареной колбасой (фото) 25.02.2020

Каждый уважающий себя участник карнавала в Германии хотя бы раз в сезон должен обязательно съесть сладкий пончик - берлинер, крапфен или креппель.

People react at the scene after a car ploughed into a carnival parade injuring several people in Volkmarsen, Germany February 24, 2020. Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES

Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было 24.02.2020

Не менее 30 человек, в том числе несколько детей, ранены после наезда автомобиля на толпу во время карнавального шествия в Фолькмарзене (земля Гессен). Полиция ведет расследование по статье о предумышленном убийстве.
24.02.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Motivwagen Uns Hätz schleiht för Hanau zum Anschlag von Hanau fährt mit beim Rosenmontagszug. Mit den Rosenmontagszügen erreicht der rheinische Straßenkarneval seinen Höhepunkt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Карнавал в Германии, омраченный трагедиями в Фолькмарзене и Ханау (фотогалерея) 24.02.2020

Трагедия в Фолькмарзене омрачила карнавальное шествие 24 февраля. Его участникам и без того было не до веселья. Они вспоминали жертв теракта в Ханау и других преступлений на почве расизма.

Атака на карнавал в ФРГ, Макаревич о Зеленском и России, коронавирус в Италии. DW Новости (24.02.20) 24.02.2020

Также в этом выпуске DW Новостей: Италия - лидер по распространению коронавируса в Европе.

Карнавальная повозка в Кёльне

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус 24.02.2020

Карнавал в Германии был омрачен произошедшим накануне терактом в Ханау. Основным мотивом карнавального шествия стала борьба против расизма. Об этой и других темах карнавала - фотогалерея DW.
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