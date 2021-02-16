Rosenmontag

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Из-за пандемии карнавал в Германии в этом году отменен, но по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки, а в Кельне устроили кукольное шествие.
В Германии пришло время уличного карнавала, но из-за пандемии на улицах будет пусто. Власти настоятельно призвали проявить благоразумие и оставаться дома.
Несмотря на пандемию, главное карнавальное шествие в Кельне должно состояться. Оно будет разыграно с помощью кукол, записано и показано по телевидению.
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 52 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 36 млн пациентов. DW следит за событиями 11 ноября.
Из-за пандемии коронавируса в этом году в Германии не будут отмечать открытие традиционного карнавала и другие праздники. Откладывается и лыжный сезон.
Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия заявили о запрете больших карнавальных мероприятий. Из-за этих ограничений провести карнавал практически невозможно.
По мнению германских политиков, провести карнавал "как обычно" в условиях пандемии не представляется возможным.
Участники карнавального шествия были одеты в костюмы нацистов и узников концлагерей. Посол Израиля в Испании назвала это действо "насмешкой над жертвами Холокоста".
В Фолькмарзене более 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие. Мотивы водителя, 29-летнего гражданина Германии, пока остаются неизвестными.
50 тысяч итальянцев оказались в карантинной зоне. Как и сотни туристов, находящихся в отеле Costa Adeje Palace на канарском острове Тенерифе. Что ЕС намерен предпринять против распространения коронавируса?
Что в России, Украине и Беларуси - Масленица, то в Германии - карнавал, после которого наступает Великий пост.
Каждый уважающий себя участник карнавала в Германии хотя бы раз в сезон должен обязательно съесть сладкий пончик - берлинер, крапфен или креппель.
Не менее 30 человек, в том числе несколько детей, ранены после наезда автомобиля на толпу во время карнавального шествия в Фолькмарзене (земля Гессен). Полиция ведет расследование по статье о предумышленном убийстве.
Трагедия в Фолькмарзене омрачила карнавальное шествие 24 февраля. Его участникам и без того было не до веселья. Они вспоминали жертв теракта в Ханау и других преступлений на почве расизма.
Также в этом выпуске DW Новостей: Италия - лидер по распространению коронавируса в Европе.
Карнавал в Германии был омрачен произошедшим накануне терактом в Ханау. Основным мотивом карнавального шествия стала борьба против расизма. Об этой и других темах карнавала - фотогалерея DW.
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