Романтики России и Германии - что между ними общего?

Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в Германии и России" – грандиозный совместный проект музея Albertinum, который является частью Государственных художественных собраний Дрездена, и Третьяковской галереи. Впервые делается попытка сопоставить эпоху романтизма в искусстве в Германии и в России. Среди 300 экспонатов, приехавших из Германии, взятых из собрания Третьяковской галереи и других российских музеев, предоставленных из частных собраний, - живописные полотна и графика, документы и предметы быта. Причем, речь идет не только о произведениях конца XVIII - середины XIX веков (так определяют хронологические рамки эпохи романтизма), но и о дополняющих их работах современных художников, которые показывают, как "романтический проект" продолжается сегодня.

Каспар Давид Фридрих. "Странник над морем тумана" (1818)

Само по себе экспозиционное пространство построено очень интересно. Автором архитектурного решения стал известный американский архитектор Даниэль Либескинд, в Германии спроектировавший, в частности, Еврейский музей в Берлине.

Дух и просветление в религии и искусстве

Типичными для романтизма были религиозно-патриархальные мотивы, обожествление природы. Отсюда, например, - сельские идиллии Венецианова и аллегорические сюжеты мистического просветления, связанного с религиозным духом. Этому духу и этому просветлению, по убеждению сторонников романтизма, и должно служить искусство. Один из самых ярких примеров – полотно Иоганна Фридриха Овербека (Johann Friedrich Overbeck) "Триумф религии в искусствах", законченное в 1840 году.

В центре картины - Мадонна, символизирующая "царицу искусств" поэзию. Рядом с ней - коленнопреклоненные Рафаэль и Дюрер, а вокруг нее, сверху и снизу, справа и слева, кроме многочисленных библейских персонажей, - десятки художников, поэтов, архитекторов. Картина так поразила императора Николая Первого, что он поручил сделать с нее копию и повесил ее во дворце. Эта копия хранится в Эрмитаже, откуда ее и привезли на выставку.

Главный представитель русского романтизма

Овербек, принадлежавший к так называемым назарейцам - художникам, которые стилизовали свои аллегорические полотна под искусство раннего Возрождения, работал над картиной "Триумф религии в искусстве" более десяти лет. Русскому живописцу Александру Иванову понадобилось двадцать лет, чтобы создать свое эпическое полотно "Явление Христа народу". На выставке в Новой Третьяковке Иванов показан как главный представитель русского романтизма. Работы Иванова включены в самые разные разделы экспозиции. Но центральное место занимают в ней, конечно, его эскизы к картине "Явление Христа народу".

Александр Иванов. "Явление Христа народу" (1837-1857)

В свое время полотна Овербека, особенно "Триумф религии...", поразили Иванова. Разумеется, он не подражал немецкому художнику, но мотивы романтиков, их художественное мышление, поиски идеала, попытки прочувствовать и отразить "мировую гармонию" были близки Иванову. Это иллюстрируют и его итальянские пейзажи. Италия была и для него, и для немцев символом романтизма. Сопоставление "итальянских" полотен русских художников с аллегорическими пейзажами Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich) илиКарла Густава Каруса (Carl Gustav Carus), врача, художника и крупнейшего теоретика немецкого романтизма, наглядно показывает параллели между мировосприятием и творчеством немецких и русских художников-романтиков.

Связи Германии и России

Но в экспозиции выставки "Мечты о свободе" есть не только пейзажи с романтическими развалинами, горными вершинами и грозными морскими штормами. Здесь десятки портретов, многие из которых заставляют вспоминать об образе Ленского, нарисованном Пушкиным в "Евгении Онегине":

"Он из Германии туманной

Привез учености плоды:

Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий и довольно странный,

Всегда восторженную речь

И кудри черные до плеч".

Пушкин писал о Ленском с иронией, но романтизмом проникнуто и его творчество, не говоря уже о вольнолюбивых мечтах поэта, которые, увы, так и остались мечтами. Но особенно ярким представителем романтизма в русской литературе был, конечно, Жуковский. И здесь можно увидеть особенно тесные связи между русским и немецким романтизмом. Не случайно Жуковский так много переводил немецких поэтов: Шиллера (Friedrich von Schiller), Гете (Johann Wolfgang von Goethe), Шамиссо (Adelbert von Chamisso), многих других... Связи и параллели в искусстве Германии и России - самое интересное и для многих и самое неожиданное, что показывает выставка, открывшаяся в Новой Третьяковке. Она продлится до августа, после чего переедет в Дрезден, где откроется в октябре.

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