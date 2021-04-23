Романтики России и Германии - что между ними общего?

Сегодня в Новой Третьяковке в Москве открылась уникальная выставка с многозначительным названием "Мечты о свободе". Она рассказывает о романтизме в России и Германии.
Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в Германии и России" – грандиозный совместный проект музея Albertinum, который является частью Государственных художественных собраний Дрездена, и Третьяковской галереи. Впервые делается попытка сопоставить эпоху романтизма в искусстве в Германии и в России. Среди 300 экспонатов, приехавших из Германии, взятых из собрания Третьяковской галереи и других российских музеев, предоставленных из частных собраний, - живописные полотна и графика, документы и предметы быта. Причем, речь идет не только о произведениях конца XVIII - середины XIX веков (так определяют хронологические рамки эпохи романтизма), но и о дополняющих их работах современных художников, которые показывают, как "романтический проект" продолжается сегодня.
Само по себе экспозиционное пространство построено очень интересно. Автором архитектурного решения стал известный американский архитектор Даниэль Либескинд, в Германии спроектировавший, в частности, Еврейский музей в Берлине.
Типичными для романтизма были религиозно-патриархальные мотивы, обожествление природы. Отсюда, например, - сельские идиллии Венецианова и аллегорические сюжеты мистического просветления, связанного с религиозным духом. Этому духу и этому просветлению, по убеждению сторонников романтизма, и должно служить искусство. Один из самых ярких примеров – полотно Иоганна Фридриха Овербека (Johann Friedrich Overbeck) "Триумф религии в искусствах", законченное в 1840 году.
В центре картины - Мадонна, символизирующая "царицу искусств" поэзию. Рядом с ней - коленнопреклоненные Рафаэль и Дюрер, а вокруг нее, сверху и снизу, справа и слева, кроме многочисленных библейских персонажей, - десятки художников, поэтов, архитекторов. Картина так поразила императора Николая Первого, что он поручил сделать с нее копию и повесил ее во дворце. Эта копия хранится в Эрмитаже, откуда ее и привезли на выставку.
Овербек, принадлежавший к так называемым назарейцам - художникам, которые стилизовали свои аллегорические полотна под искусство раннего Возрождения, работал над картиной "Триумф религии в искусстве" более десяти лет. Русскому живописцу Александру Иванову понадобилось двадцать лет, чтобы создать свое эпическое полотно "Явление Христа народу". На выставке в Новой Третьяковке Иванов показан как главный представитель русского романтизма. Работы Иванова включены в самые разные разделы экспозиции. Но центральное место занимают в ней, конечно, его эскизы к картине "Явление Христа народу".
В свое время полотна Овербека, особенно "Триумф религии...", поразили Иванова. Разумеется, он не подражал немецкому художнику, но мотивы романтиков, их художественное мышление, поиски идеала, попытки прочувствовать и отразить "мировую гармонию" были близки Иванову. Это иллюстрируют и его итальянские пейзажи. Италия была и для него, и для немцев символом романтизма. Сопоставление "итальянских" полотен русских художников с аллегорическими пейзажами Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich) илиКарла Густава Каруса (Carl Gustav Carus), врача, художника и крупнейшего теоретика немецкого романтизма, наглядно показывает параллели между мировосприятием и творчеством немецких и русских художников-романтиков.
Но в экспозиции выставки "Мечты о свободе" есть не только пейзажи с романтическими развалинами, горными вершинами и грозными морскими штормами. Здесь десятки портретов, многие из которых заставляют вспоминать об образе Ленского, нарисованном Пушкиным в "Евгении Онегине":
"Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч".
Пушкин писал о Ленском с иронией, но романтизмом проникнуто и его творчество, не говоря уже о вольнолюбивых мечтах поэта, которые, увы, так и остались мечтами. Но особенно ярким представителем романтизма в русской литературе был, конечно, Жуковский. И здесь можно увидеть особенно тесные связи между русским и немецким романтизмом. Не случайно Жуковский так много переводил немецких поэтов: Шиллера (Friedrich von Schiller), Гете (Johann Wolfgang von Goethe), Шамиссо (Adelbert von Chamisso), многих других... Связи и параллели в искусстве Германии и России - самое интересное и для многих и самое неожиданное, что показывает выставка, открывшаяся в Новой Третьяковке. Она продлится до августа, после чего переедет в Дрезден, где откроется в октябре.
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