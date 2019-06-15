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Rock am Ring

Крупнейший в Германии музыкальный фестиваль, который проходит ежегодно в городе Мендиг в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

ARCHIV - Die Campingplätze des Festivals Rock am Ring in Mendig (Rheinland-Pfalz) sind am 05.06.2016 menschenleer, nur zerstörte Zelte und Müll sind zu sehen. Das Festival wurde aufgrund erneuter Unwetterwarnungen abgebrochen. +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немец заработал 9 тысяч евро за три дня. Он просто сдавал пустые бутылки 15.06.2019

Чем Йилмаз очень любит фестиваль Rock am Ring, а особенно его посетителей. Ведь они оставляют за собой сотни тысяч пустых бутылок, сдавая которые, он заработал 9 тысяч евро.

Festivalbesucher verlassen am 02.06.2017 in Nürburg (Rheinland-Pfalz) das Musikfestival Rock am Ring. Das von Zehntausenden Musikfans besuchte Festival ist nach Angaben der Veranstalter wegen Terrorgefahr unterbrochen worden. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Фестиваль Rock am Ring будет продолжен 03.06.2017

Подозрения правоохранительных органов в подготовке теракта на крупнейшем в Германии музыкальном фестивале не подтвердились.
Besucher nach der Evakuierung am 02. Juni 2017 im Rahmen des Rock am Ring Festivals auf dem Nürburgring. Festival - Evakuierung bei Rock am Ring 2017 Visitors after the Evacuation at 02 June 2017 in Frame the Rock at Ring Festivals on the Nürburgring Festival Evacuation at Rock at Ring 2017

Крупнейший рок-фестиваль в Германии прерван из-за угрозы теракта 02.06.2017

Из-за сообщения о террористической угрозе фестиваль Rock am Ring, открывшийся 2 июня, приостановлен. Всех зрителей попросили покинуть территорию.
03.06.2016 Festivalbesucher gehen am 03.06.2016 beim Festival «Rock am Ring» nach einem Gewitterregen über das aufgeweichte Gelände. Foto: Thomas Frey/dpa (zu dpa «Erneut heftige Unwetter - Blitz schlägt bei «Rock am Ring» ein» vom 03.06.2016) | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/T. Frey

Крупнейший рок-фестиваль в Германии прекратили из-за гроз 05.06.2016

Гостей фестиваля Rock am Ring местные власти попросили покинуть территорию, опасаясь за их безопасность. В первый концертный день от ударов молнии пострадали 82 зрителя.
03.06.2016 Ein heranziehendes Gewitter führt am 03.06.2016 beim Festival «Rock am Ring» zur Unterbrechung des Musikprogramms. Foto: Thomas Frey/dpa (zu dpa «Auftakt zu «Rock am Ring»: Tanzen bei Sonne und Gewitter» vom 03.06.2016)Copyright: picture-alliance/dpa/T. Frey

В ФРГ организаторы прервали рок-фестиваль из-за непогоды 04.06.2016

Устроители Rock am Ring приостановили мероприятие из-за высокой вероятности новых гроз. Гостям рекомендовано оставаться в палатках или укрыться в автомобилях. Число пострадавших от молнии возросло до 82 человек.
03.06.2016 Ein heranziehendes Gewitter führt am 03.06.2016 beim Festival «Rock am Ring» zur Unterbrechung des Musikprogramms. Foto: Thomas Frey/dpa (zu dpa «Auftakt zu «Rock am Ring»: Tanzen bei Sonne und Gewitter» vom 03.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/T. Frey

Непогода в Германии: молния ударила в зрителей рок-фестиваля 03.06.2016

Восемь зрителей Rock am Ring были госпитализированы после удара молнии в городе Мендиг. На юге и западе Германии продолжаются сильные дожди с громом и грозами.
Festivalbesucher beim Rock am Ring Rock am Ring 2013 Copyright: Marek Lieberberg Konzertagentur Die Marek Lieberberg-Konzertagentur erlaubt der DW die honorarfreie Nutzung der Bilder.

Германия-2015: марафон поп-фестивалей 29.01.2015

Каждый год Германия становится местом проведения множества фестивалей популярной музыки. Какие из них стоит взять на заметку? Разобраться в этом поможет анонс DW.
Die Center Stage des Musikfestivals Rock am Ring Rock am Ring 2013 Copyright: Marek Lieberberg Konzertagentur Die Marek Lieberberg-Konzertagentur erlaubt der DW die honorarfreie Nutzung der Bilder.

Фестиваль Rock am Ring пройдет на трассе Нюрбургринг в последний раз 02.06.2014

Причиной стали разногласия с новым инвестором, купившим обанкротившуюся трассу Формулы-1.
06.2012 DW Highlights Juni Documenta 13

Германия в июне: футбол, рок и новое кино 30.05.2012

Июнь пройдет под знаком чемпионата Европы по футболу. Но и поклонников музыки летние фестивали не обойдут стороной. Вашему вниманию - рок, электро, поп и музыка к кинофильмам.
Sie wollen nur spielen. Drei Tage Party mit den besten Bands der Welt. Alle Fotos wurden von mir erstellt und ich stelle sie der Deutschen Welle zur Verfügung. Nennung nur durch den Nachnamen Anders Uli Anders

Рок-лето Германии 07.06.2011

Летом в Германии проходит множество рок- и поп-фестивалей. Фестивальный марафон начал Rock am Ring. Музыка под открытым небом относится к событиям, без которых истинные фэны не могут обойтись.
Sonny, singer of P.O.D. (Payable on Death), performs on stage during his concert of the three-day 'Rock at the Ring' festival at the Nuerburgring, southwestern Germany, Sunday, May 19, 2002. An estimated 50,000 spectators came to watch bands like Lenny Kravitz, Ozzy Ozbourne, Santana and Jamiroquai. (AP Photo/Axel Seidemann)

''Русский квартал'' на фестивале Rock am Ring 02.06.2010

Самый большой и самый знаменитый рок-фестиваль Германии - Rock am Ring - справляет в этом году свой 25-летний юбилей. Четыре дня драйва, палаточной жизни, шашлыков, пива - и, конечно, музыки.
Deutschland Musik Rock am Ring Fotoreportage

Rock am Ring для начинающих, или Кто такая Хельга 06.06.2007

Рок-фестивали Rock am Ring и Rock im Park, прошедшие 1-3 июня в Германии, - крупнейшие музыкальные события Европы. О том, что нужно знать, собираясь на такие мероприятия, рассказывает корреспондент DW-WORLD.DE.
A music fan slam dances over others during a concert of the three-day 'Rock at the Ring' festival at the Nuerburgring, southwestern Germany, Saturday, May 18, 2002. An estimated 50,000 spectators came to watch bands like Lenny Kravitz, Ozzy Ozbourne, Santana and Jamiroquai. (AP Photo/Axel Seidemann)

Два крупных рок-фестиваля открыли музыкальный сезон в Германии 01.06.2007

Летний сезон в Германии открылся двумя фестивалями, на которых 85 известных групп из Европы и Америки выступят перед 140 тысячами любителей рок-музыки.