Немец заработал 9 тысяч евро за три дня. Он просто сдавал пустые бутылки

Чем Йилмаз очень любит фестиваль Rock am Ring, а особенно его посетителей. Ведь они оставляют за собой сотни тысяч пустых бутылок, сдавая которые, он заработал 9 тысяч евро.