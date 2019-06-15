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Крупнейший в Германии музыкальный фестиваль, который проходит ежегодно в городе Мендиг в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Чем Йилмаз очень любит фестиваль Rock am Ring, а особенно его посетителей. Ведь они оставляют за собой сотни тысяч пустых бутылок, сдавая которые, он заработал 9 тысяч евро.
Подозрения правоохранительных органов в подготовке теракта на крупнейшем в Германии музыкальном фестивале не подтвердились.
Из-за сообщения о террористической угрозе фестиваль Rock am Ring, открывшийся 2 июня, приостановлен. Всех зрителей попросили покинуть территорию.
Гостей фестиваля Rock am Ring местные власти попросили покинуть территорию, опасаясь за их безопасность. В первый концертный день от ударов молнии пострадали 82 зрителя.
Устроители Rock am Ring приостановили мероприятие из-за высокой вероятности новых гроз. Гостям рекомендовано оставаться в палатках или укрыться в автомобилях. Число пострадавших от молнии возросло до 82 человек.
Восемь зрителей Rock am Ring были госпитализированы после удара молнии в городе Мендиг. На юге и западе Германии продолжаются сильные дожди с громом и грозами.
Каждый год Германия становится местом проведения множества фестивалей популярной музыки. Какие из них стоит взять на заметку? Разобраться в этом поможет анонс DW.
Причиной стали разногласия с новым инвестором, купившим обанкротившуюся трассу Формулы-1.
Июнь пройдет под знаком чемпионата Европы по футболу. Но и поклонников музыки летние фестивали не обойдут стороной. Вашему вниманию - рок, электро, поп и музыка к кинофильмам.
Летом в Германии проходит множество рок- и поп-фестивалей. Фестивальный марафон начал Rock am Ring. Музыка под открытым небом относится к событиям, без которых истинные фэны не могут обойтись.
Самый большой и самый знаменитый рок-фестиваль Германии - Rock am Ring - справляет в этом году свой 25-летний юбилей. Четыре дня драйва, палаточной жизни, шашлыков, пива - и, конечно, музыки.
Рок-фестивали Rock am Ring и Rock im Park, прошедшие 1-3 июня в Германии, - крупнейшие музыкальные события Европы. О том, что нужно знать, собираясь на такие мероприятия, рассказывает корреспондент DW-WORLD.DE.
Летний сезон в Германии открылся двумя фестивалями, на которых 85 известных групп из Европы и Америки выступят перед 140 тысячами любителей рок-музыки.
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