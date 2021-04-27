Кулинарное наследие Германии (фотогалерея)

Незабываемый вкус бабушкиной кухни

"Хопсельклёзе"

Готовят их из картофельного пюре, яиц, крахмала и муки - тесто следует быстро разделить на меленькие пуговки- клецки - и сразу в сковороду. "Hopselklöße" получили свое название от энергичного встряхивания в сковороде с обжаренным луком и шипящими шкварками перед подачей на стол.