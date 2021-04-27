 Кулинарное наследие Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.04.2021

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Культура и стиль жизни

Кулинарное наследие Германии (фотогалерея)

Молодое поколение поваров отправилось по следам почти забытых рецептов немецкой кухни…

  • Кулинарное наследие - Баденские черепки

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Баденские черепки"

    "Badische Scherben" - традиционный вид хвороста, выпеченного во фритюре (топленое масло). Тесто замешивается из муки, яиц, сахара, масла и сметаны. Его тонко раскатывают и разрезают на ромбы. Перед выпеканием "черепкам" обязательно нужно полежать 2-3 часа.

  • Наше кулинарное наследие - Фунцельзуппе или суп с проблесками

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Фунцельзуппе"

    "Funzelsuppe", дословно "суп с проблесками" - немецкий "супчик из ничего": его в голодные времена находчивые берлинцы заправляли тертым картофелем (один клубень на кастрюлю). Сегодня картофельную стружку запускают в кипящий овощной бульон, сдобренный стаканчиком вина, толченым зубчиком чеснока и рубленой петрушкой.

  • Наше кулинарное наследие - Картофельплоац

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Картофельплоац"

    "Kartoffelploatz mit Pfifferlingen und Wildkräutern" - пирог из дрожжевого теста на ржаной муке. Тесто выложить на противень, сверху распределить размятый отварной картофель со сметаной, обжаренные лисички, кольца лука-порея, запечь. Подавать с дикорастущими травами с соусом из уксуса и меда.

  • Кулинарное наследие - Хопсельклёзе

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Хопсельклёзе"

    Готовят их из картофельного пюре, яиц, крахмала и муки - тесто следует быстро разделить на меленькие пуговки- клецки - и сразу в сковороду. "Hopselklöße" получили свое название от энергичного встряхивания в сковороде с обжаренным луком и шипящими шкварками перед подачей на стол.

  • Кулинарное наследие – Пфефферпоттхаст

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Пфефферпоттхаст"

    Для старинного блюда со сложным названием "Pfefferpotthast" обжаривают (на смальце или топленом масле) нарезанную кусочками говядину, затем лук, все смешать, добавить гвоздику, перец-горошек, бульон, тушить часа 2 и еще час, добавив кубики соленых огурцов. Вкусно со свекольным салатом и отварным картофелем.

  • Наше кулинарное наследие - пирог Большой Ганс

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Большой Ганс"

    "Großer Hans" - гамбургский пирог, приготовленный из муки, яиц, молока, сахара, масла, разрыхлителя, лимона и изюма. Тесто подвешивается в полотенце (завязать узлом) на ложку над кастрюлей с кипящей водой - на полтора часа. Пирог подают с густым киселем из вишни с ванилью.

  • Книга Наше кулинарное наследие

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Наше кулинарное наследие"

    Наши вкусовые предпочтения обычно ассоциируется с родными сердцу традициями и просто приятными воспоминаниями. В эту кулинарную книгу вошли рецепты полузабытых региональных блюд, которые "словно пробудились из векового сна и заняли свое почетное место в меню гастрономов высшей лиги".

  • Торт Франкфуртский венец

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    Торт "Франкфуртский венец"

    Рецептом торта своей любимой бабушки Гермины с DW поделилась Штефани Лаге. "Frankfurter Kranz" готовится из бисквитного теста, прослоенного заварным кремом с маргарином (обязательно пять слоев!), снаружи его смазывают абрикосовым джемом, присыпают грильяжем из миндаля и украшают засахаренной вишней.

    Автор: Инга Ваннер


  • Кулинарное наследие - Баденские черепки

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Баденские черепки"

    "Badische Scherben" - традиционный вид хвороста, выпеченного во фритюре (топленое масло). Тесто замешивается из муки, яиц, сахара, масла и сметаны. Его тонко раскатывают и разрезают на ромбы. Перед выпеканием "черепкам" обязательно нужно полежать 2-3 часа.

  • Наше кулинарное наследие - Фунцельзуппе или суп с проблесками

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Фунцельзуппе"

    "Funzelsuppe", дословно "суп с проблесками" - немецкий "супчик из ничего": его в голодные времена находчивые берлинцы заправляли тертым картофелем (один клубень на кастрюлю). Сегодня картофельную стружку запускают в кипящий овощной бульон, сдобренный стаканчиком вина, толченым зубчиком чеснока и рубленой петрушкой.

  • Наше кулинарное наследие - Картофельплоац

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Картофельплоац"

    "Kartoffelploatz mit Pfifferlingen und Wildkräutern" - пирог из дрожжевого теста на ржаной муке. Тесто выложить на противень, сверху распределить размятый отварной картофель со сметаной, обжаренные лисички, кольца лука-порея, запечь. Подавать с дикорастущими травами с соусом из уксуса и меда.

  • Кулинарное наследие - Хопсельклёзе

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Хопсельклёзе"

    Готовят их из картофельного пюре, яиц, крахмала и муки - тесто следует быстро разделить на меленькие пуговки- клецки - и сразу в сковороду. "Hopselklöße" получили свое название от энергичного встряхивания в сковороде с обжаренным луком и шипящими шкварками перед подачей на стол.

  • Кулинарное наследие – Пфефферпоттхаст

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Пфефферпоттхаст"

    Для старинного блюда со сложным названием "Pfefferpotthast" обжаривают (на смальце или топленом масле) нарезанную кусочками говядину, затем лук, все смешать, добавить гвоздику, перец-горошек, бульон, тушить часа 2 и еще час, добавив кубики соленых огурцов. Вкусно со свекольным салатом и отварным картофелем.

  • Наше кулинарное наследие - пирог Большой Ганс

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Большой Ганс"

    "Großer Hans" - гамбургский пирог, приготовленный из муки, яиц, молока, сахара, масла, разрыхлителя, лимона и изюма. Тесто подвешивается в полотенце (завязать узлом) на ложку над кастрюлей с кипящей водой - на полтора часа. Пирог подают с густым киселем из вишни с ванилью.

  • Книга Наше кулинарное наследие

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    "Наше кулинарное наследие"

    Наши вкусовые предпочтения обычно ассоциируется с родными сердцу традициями и просто приятными воспоминаниями. В эту кулинарную книгу вошли рецепты полузабытых региональных блюд, которые "словно пробудились из векового сна и заняли свое почетное место в меню гастрономов высшей лиги".

  • Торт Франкфуртский венец

    Незабываемый вкус бабушкиной кухни

    Торт "Франкфуртский венец"

    Рецептом торта своей любимой бабушки Гермины с DW поделилась Штефани Лаге. "Frankfurter Kranz" готовится из бисквитного теста, прослоенного заварным кремом с маргарином (обязательно пять слоев!), снаружи его смазывают абрикосовым джемом, присыпают грильяжем из миндаля и украшают засахаренной вишней.

    Автор: Инга Ваннер


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